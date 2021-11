Üniversiteli girişimciler bir kitabevi öyküsünü çok sevdi

Sakarya Üniversitesi Genç Girişimciler Kulübü tarafından organize edilen Girişimcilik Zirvesinin ilk oturumunda BKMKİTAP Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Kutbettin Bingölbali gençlerle buluştu.

Sakarya Üniversitesi Prof. Dr. Nevzat Kor Kongre Salonunda gerçekleşen Girişimcilik Zirvesine öğrenciler büyük ilgi gösterdi. Oturumun ilk kısmı BKMKİTAP kurucusu Kutbettin Bingölbali’nin Bir Kitabevi Öyküsü adlı kısa filmiyle başladı. Kalemi silgisi dahi olmayan ve zorluklar altında köyünde eğitimine devam edip Avrupa’nın en büyük kitabevinin kurucusu olma serüveni salonda bulunan genç girişimciler tarafından ilgiyle takip edildi.

Girişimcilere, zorluklarla başa çıkmanın formüllerini anlatan Bingölbali, kendi girişimcilik serüvenindeki inişleri ve çıkışlarını yaşamsal örneklerle anlatarak tecrübe aktarımında bulundu. Kitapçıların küçük dükkanlarda fiziki şartlarının çok iyi olmadığı ve genellikle de yerin altında bulunan alanlarda olduğu dönemlerde oksijen ihtiyacı için bile günde bir çok kez dükkandan çıkmak zorunda olduklarını aktaran Bingölbali, “Kitaplar yerin altında değil şehrin en iyi caddeleri en iyi yerlerinde olmalı” hayalini ve gerçekleştirdiği başarılarından bahsetti. 16 metrekare bir dükkândan bugün Avrupa’nın en büyük kitabevinin de içinde olduğu 4 mağaza ve Türkiye’nin her noktasında kitap gönderen bkmkitap.com başarı süreçleri genç girişimciler için ilham veren bir konuşma oldu.

Zirve sonrası değerlendirmelerde bulunan BKMKİTAP Yönetim Kurulu Başkanı Kutbettin Bingölbali, “Ben gençlerle buluşmalara çok önem veriyorum. Ajandam ne kadar dolu olursa olsun gençlerden talep geldi mi onları önceliğime alıyorum. Şirketlerimizde de durum böyle yaş ortalamamızı her geçen gün gençleştiriyoruz. Z kuşağına yönelik projelerimiz var. Kitap ve gençler bir araya gelince anlatmak ve aktarmak çok daha keyifli oluyor. Bugün burada bulunan genç arkadaşlarımız yarının liderleri olacak, biz de onlara kendi serüvenimizi aktararak fikir alışverişinde bulunmuş olduk. Biz BKMKİTAP olarak ülkemizde okuma kültürünün yaygınlaşmasını için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Gençlere de çok iş düşüyor ve biz gençlerimize hayatta her şey bir kitapla mümkün diyoruz” diyerek görüşlerini aktardı.

