Muammer İRTEM/BURSA,(DHA) -
SALON: Nilüfer TOFAŞ
HAKEMLER: Manuel Mazzoni (İtalya), Tomas Jasevicius (Litvanya), Carsten Straube (Almanya)
TOFAŞ: Cruz 12, Berk Uğurlu 10, Cook 7, Simmons 15, Zubcic 14, Yiğit Arslan 8, Bora Satır, Emre Tanışan 4, Shepherd 8, Muhsin Yaşar 7
SIG STRASBOURG: Bohacik 4, Cavaliere 8, Crocker 22, Morin 12, Roberson 15, Curier 3, Lansdowne, Maille, Mitchell 5, Udanoh 6
1'İNCİ PERİYOT: 27-15
İLK YARI: 46-35
3'ÜNCÜ PERİYOT: 63-62
FIBA Şampiyonlar Ligi F Grubu 4´üncü hafta maçında TOFAŞ, Fransa takımı SIG Strasbourg'u 85-75 mağlup etti. TOFAŞ, bu galibiyetle ilk sıradaki yerini korudu.
Maça iyi başlayan TOFAŞ, 2´nci dakikayı 5-2 önde bitirdi. 9 sayılık seri yakalayan TOFAŞ, farkı 4´üncü dakikada 12 sayıya çıkardı ve skoru 14-2´ye getirdi. Savunma ve hücumda rakibine üstünlük sağlayan TOFAŞ, ilk periyotu 27-15 önde tamamladı.
İkinci periyotun başında Bohacik, Udanoh ve Mitchell ile sayılar bulan SIG Strasbourg, 9-0´lık seri yakaladı. Maçın 13´üncü dakikasında ise fark 3 inerek, skor 27-24´e geldi. Muhsin Yaşar, Berk Uğurlu ve Cruz'un ürettiği sayılarla ritmine geri dönen TOFAŞ, devreyi 46-35 önde bitirdi.
Üçüncü periyotta karşılıklı sayılar üreten 2 takım, maçın 28´inci dakikasında skoru 60-60 eşitliğe getirdi. TOFAŞ, üçüncü periyodu 63-62 önde tamamladı.
Son çeyrekte Shepherd ve Berk Uğurlu ile hücumda etkili olan TOFAŞ, 34´üncü dakikada 7 sayılık fark yakaladı ve skoru 72-65´e getirdi. Seyircisinin desteğini arkasına alan TOFAŞ, rakibine karşı üstün oyununu sürdürdü ve maçtan 85-75 galip ayrıldı.
DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM
2021-11-10 22:29:15
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