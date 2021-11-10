

Muammer İRTEM/BURSA,(DHA) -

SALON: Nilüfer TOFAŞ

HAKEMLER: Manuel Mazzoni (İtalya), Tomas Jasevicius (Litvanya), Carsten Straube (Almanya)

TOFAŞ: Cruz 12, Berk Uğurlu 10, Cook 7, Simmons 15, Zubcic 14, Yiğit Arslan 8, Bora Satır, Emre Tanışan 4, Shepherd 8, Muhsin Yaşar 7

SIG STRASBOURG: Bohacik 4, Cavaliere 8, Crocker 22, Morin 12, Roberson 15, Curier 3, Lansdowne, Maille, Mitchell 5, Udanoh 6

1'İNCİ PERİYOT: 27-15

İLK YARI: 46-35

3'ÜNCÜ PERİYOT: 63-62

FIBA Şampiyonlar Ligi F Grubu 4´üncü hafta maçında TOFAŞ, Fransa takımı SIG Strasbourg'u 85-75 mağlup etti. TOFAŞ, bu galibiyetle ilk sıradaki yerini korudu.

Maça iyi başlayan TOFAŞ, 2´nci dakikayı 5-2 önde bitirdi. 9 sayılık seri yakalayan TOFAŞ, farkı 4´üncü dakikada 12 sayıya çıkardı ve skoru 14-2´ye getirdi. Savunma ve hücumda rakibine üstünlük sağlayan TOFAŞ, ilk periyotu 27-15 önde tamamladı.

İkinci periyotun başında Bohacik, Udanoh ve Mitchell ile sayılar bulan SIG Strasbourg, 9-0´lık seri yakaladı. Maçın 13´üncü dakikasında ise fark 3 inerek, skor 27-24´e geldi. Muhsin Yaşar, Berk Uğurlu ve Cruz'un ürettiği sayılarla ritmine geri dönen TOFAŞ, devreyi 46-35 önde bitirdi.

Üçüncü periyotta karşılıklı sayılar üreten 2 takım, maçın 28´inci dakikasında skoru 60-60 eşitliğe getirdi. TOFAŞ, üçüncü periyodu 63-62 önde tamamladı.

Son çeyrekte Shepherd ve Berk Uğurlu ile hücumda etkili olan TOFAŞ, 34´üncü dakikada 7 sayılık fark yakaladı ve skoru 72-65´e getirdi. Seyircisinin desteğini arkasına alan TOFAŞ, rakibine karşı üstün oyununu sürdürdü ve maçtan 85-75 galip ayrıldı.

DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM

2021-11-10 22:29:15



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.