Tekstil firması 40 personel alacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tekstil firması 40 personel alacak

İHA

Tekstil firması 40 personel alacak

İş arayan ve işvereni buluşturmaya devam eden İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezi, İnegöl Organize Sanayi Bölgesinde hizmet veren Black Ram Tekstil firmasının 40 personel alımı yapacağını duyurdu.
İnegöl Belediyesi’nin 2018 yılı Kasım ayında iş arayan vatandaşlar ve işverenleri buluşturabilmek maksadıyla kurduğu İstihdam Merkezi, üretim merkezi İnegöl’ün istihdamına katkı sağlamaya devam ediyor. Doğru işe doğru kişiyi yönlendirme görevi üstlenen İstihdam Merkezi, tekstil alanında hizmet veren Black Ram Tekstil firmasında çalışacak 40 personel alımı yapılacak yeni bir iş duyurusu paylaştı.
İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezinden yapılan açıklamada, Organize Sanayi Bölgesinde faaliyetini sürdüren Black Ram Tekstil firmasında çalışmak üzere personel alımı yapılacağı duyuruldu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “İstihdam Merkezimizle işbirliği yapan Black Ram Tekstil firması, tekstil üretiminde çalışacak vasıflı vasıfsız 1845 yaş aralığında baybayan 40 personel alımı yapacağını duyurdu. Başvurular 16 Kasım Salı günü saat 14.00’da Sâni Konukoğlu Konferans Salonunda alınacak. Yapılacak alımla ilgili detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar 153 hatları üzerinden ve 0 224 715 10 10 Nolu telefondan İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezine ulaşabilirler.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Geleceğin bilim adamları projelerini tanıttı
YEREL HABERLER Geleceğin bilim adamları projelerini tanıttı
Ünlü aktörler Bursa’da yeni oyuncular yetiştirecek Taşdöğen: "Amerika'da eğitim alanın kafatasını açıp içine yetenek mi sokuyorlar?"
YEREL HABERLER Ünlü aktörler Bursa’da yeni oyuncular ...
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi’nden BUÜ’ye işbirliği ziyareti
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi’nden BUÜ’ye ...
Sokak hayvanlarının su ve mama kaplarının çalınması kamerada
YEREL HABERLER Sokak hayvanlarının su ve mama kaplarının çalınması ...
EBA´nın Adalet Bölümü dersleri lisedeki radyo televizyon bölümünün stüdyosunda çekiliyor
YEREL HABERLER EBA´nın Adalet Bölümü dersleri lisedeki radyo ...
Mudanya Emniyeti uyuşturucu tacirlerine geçit vermiyor
YEREL HABERLER Mudanya Emniyeti uyuşturucu tacirlerine geçit ...
Yüzündeki dev kitleden kurtulmak için yardım bekliyor
YEREL HABERLER Yüzündeki dev kitleden kurtulmak için yardım bekliyor
Yemetsepeti'nin motorunu 2 saniyede çaldı Bursa'da başını kaşıya kaşıya gelen hırsız, "Yemeksepeti Banabi" firmasına ait motosikleti çalıp kaçtı
YEREL HABERLER Yemetsepeti'nin motorunu 2 saniyede çaldı Bursa'da ...
Bursa'da engelli bir kişi özel halk otobüsüne alınmadı
YEREL HABERLER Bursa'da engelli bir kişi özel halk otobüsüne ...
Bursa'da trafikte yaşanan tehlikeli anlar kameralara yansıdı Bursa'da el yapımı elektrikli oyuncak ile trafikte zikzak çizerek ilerledi
YEREL HABERLER Bursa'da trafikte yaşanan tehlikeli anlar kameralara ...
Bursa iş dünyası yeni yatırım hedefleri ve işbirliği için Erzurum’da Bursa TSO ile Erzurum TSO arasında ‘Kardeşlik Protokolü’
YEREL HABERLER Bursa iş dünyası yeni yatırım hedefleri ve işbirliği ...
Nilüferli öğrenciler müzikten dramaya Gülten Akın şiirlerini öğrendiler
YEREL HABERLER Nilüferli öğrenciler müzikten dramaya Gülten Akın ...
Otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama böyle çarptı
YEREL HABERLER Otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama ...
(Özel) Bursa’da insanlık ölmüş dedirten görüntü: Kedi mamasının kutusunu çaldı
YEREL HABERLER (Özel) Bursa’da insanlık ölmüş dedirten görüntü: Kedi ...
İznik Gölü’ndeki tehlike korkutuyor İznik Gölü’ndeki çekilme 200 metreye dayandı
YEREL HABERLER İznik Gölü’ndeki tehlike korkutuyor İznik Gölü’ndeki ...
Bursa'da kuyumcu soydu, 6 saatlik takip sonucu İstanbul'da yakalandı
YEREL HABERLER Bursa'da kuyumcu soydu, 6 saatlik takip sonucu ...
Bursa'da kuyumcu soydu, İstanbul'da yakalandı Bursa'da 100 bin lira değerinde altın çaldı, İstanbul'da yakayı ele verdi
YEREL HABERLER Bursa'da kuyumcu soydu, İstanbul'da ...
Motosiklet kazasında ağır yaralanan genç 9 gün sonra hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Motosiklet kazasında ağır yaralanan genç 9 gün sonra ...
Bursa'da kaçak alkol ve tütün operasyonu
YEREL HABERLER Bursa'da kaçak alkol ve tütün operasyonu
Emniyet şeridinde duran otomobile çarpan motosiklet sürücüsü, 8 gün sonra yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Emniyet şeridinde duran otomobile çarpan motosiklet ...
PFDK, Nicolas Zalazar 2 ve Tim Matavz’a 1 maç ceza verdi
YEREL HABERLER PFDK, Nicolas Zalazar 2 ve Tim Matavz’a 1 maç ceza ...
Bursaspor günü çift idmanla tamamladı
YEREL HABERLER Bursaspor günü çift idmanla tamamladı
Bursa İl Jandarma Komutanlığı 6 bin fidanı toprakla buluşturdu
YEREL HABERLER Bursa İl Jandarma Komutanlığı 6 bin fidanı toprakla ...
Sağlıkçılara ulaşım ücretsiz
YEREL HABERLER Sağlıkçılara ulaşım ücretsiz

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.