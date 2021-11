Off-Road yarışlarına Bursa Ağır Vasıta’dan sponsorluk desteği

Samuray kılıçlı katil Can Göktuğ Boz’un fotoğrafı ortaya çıktı

2021 TOSFED Baja Kupası 2. yarışı'nın önemli sponsorlarından Bursa Ağır Vasıta (BAVIsuzu), ziyaretçilerinden büyük ilgi gördü.

Bursa Alternatif Sporlar Kulübü tarafından organize edilen TOSFED 2021 Baja Kupası 2. Yarışı, Bursalılar tarafından büyük ilgi gördü. BAV Isuzu özel etabı da bulunan offroad yarışları hem keyifli, hem de zorlu bir mücadeleye sahne oldu. Organizasyonda yeni yüzüyle tamamen değişen ISUZU DMAX V Cross 4x2 ve V LIFE araçları ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. Ayrıca Başoğlu Karavanları ile ofroad kombinasyonunu tamamlandı. Pandemi döneminde değişen tatil anlayışı sonucu ilginin artığı karavanlanlar da büyük ilgi gördü.

Bursa ağır Vasıta Isuzu Satış Müdürü İnci Kaplan, "Isuzu’nun kamyonkamyonet ve pickup pazar payını çok hızlı yükselterek bölgesinde lider konuma geldi. Bursa Ağır Vasıta A.Ş. olarak Ovaakça’daki plazamızda satış ve satış sonrası hizmetlerimizi sorunsuz bir şekilde verebilmek bizim için önemli. Satış sonrası müşteri memnuniyetini her zaman birinci planda tutmaktayız. Verdiğimiz hizmetin ciddiyetinin bilinci ile Bursa Ağır Vasıta A.Ş. ISUZU olarak satış ve satış sonrası servis noktamızda müşterilerimizin gereksinimlerine odaklanarak hizmet vermekteyiz” diye konuştu.

İnci Kaplan, "Sağlamlık, uzun motor ömrü, yakıt ekonomisi ve 2. el değeri ile öne çıkan DMAX performans ve gücüyle uyumlu olan kaslı tasarımı ile artık hem kentte hem de doğada çok daha rahat, keyifli ve güvenli sürüş deneyimi sunuyor. Bu sebeple, Off road yarışlarına sağlam ve güvenli araçlarımızla sponsor olmaktan mutluyuz. Bu tür organizasyonların her zaman destekçisi olmaya devam edeceğiz" dedi.

