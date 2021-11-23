Bursaspor taktik antrenman çalıştı

TFF 1. Lig’in 14. haftasında Gençlerbirliği’ne konuk olacak Bursaspor’da bu mücadelenin hazırlıkları sabah saatlerinde yaptığı idmanla devam etti.

TFF 1. Lig’in 14. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Bursaspor, sabah saatlerinde yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Özcan Bizati nezaretindeki idman 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman tempolu pas pres oyunuyla devam etti. Yeşilbeyazlılar son bölümde taktik çalıştı. Bursaspor yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.