Topladığı kozalakları çalmak isteyenlerle kavgada öldürüldü (2)

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TOPRAĞA VERİLDİ

Bursa´nın Karacabey ilçesinde topladığı kozalakları çalmak isteyenler tarafından bıçaklanarak öldürülen Ceyhun Çetin (28) toprağa verildi. İki çocuk babası Çetin için Okçular Mahallesi'nde düzenlenen cenaze törenine, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan ile çok sayıda vatandaş katıldı. Ceyhun Çetin, kılınan cenaze namazının ardından, Okçular Mezarlığı'nda toprağa verildi.FOTOĞRAFDHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Karacabey Yasin KESKİN

2021-11-29 16:08:42



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