Hayvan Hastanesi’nde hizmet 7/24 devam ediyor

Avrupa Veteriner Eğitim Kurumları Birliği (EAEVE) tarafından akredite edilen Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi, pandemi sürecinin ardından yeniden tam zamanlı hizmet vermeye başladı.

Kendi alanında Türkiye’de ilk kez uluslararası akredite olma özelliği bulunan BUÜ Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi, dünyayı etkisi altına alan COVID19 virüsü nedeniyle 2020 yılı Nisan ayında kısmî çalışma sürecine geçmişti. Pandemi döneminde de aynı şekilde hizmet veren Hayvan Hastanesi, 1 Ekim 2021 itibariyle 7 gün 24 saat çalışma sistemine geri döndü. Güney Marmara’nın en büyüğü olma özelliği taşıyan hastanede acil hizmetlerin yanı sıra poliklinik muayene hizmeti de veriliyor.

Süreç hakkında bilgi veren Hayvan Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Zafer Mecitoğlu, hastanenin Türkiye’de ilk kez hayvan türlerine göre plânlanmış ve Avrupa standartlarında bir yapıya sahip olduğunu aktardı. Küçükbaş hayvan, at ve çiftlik hayvanları kliniği olmak üzere 3 farklı klinikte 7/24 saat hizmet vermeye devam ettiklerini söyleyen Başhekim Doç. Dr. Zafer Mecitoğlu, “1 Ekim itibariyle yeniden kaldığımız yerden çalışmaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımız hayvanlarını günün her saatinde muayene için hastanemize getirebilir. Ancak öncesinde hastanemizden randevu almalarını rica ediyoruz. Randevuları (0224) 294 08 010203 numaralı hatlarımızdan ya da yeni geliştirdiğimiz ve web sayfamızda bulunan erandevu sisteminden alabilirler” diye konuştu.

BUÜ Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Yıldız ise, sahipsiz hayvanlara müdahale konusunda tek yetkili kurumun ilgili belediyeler olduğunu vurguladı. Sokaklarda bulunan ve hastaneye getirilen sahipsiz hayvanlara ilk yardım uygulamasını yaptıklarını ancak sonrasındaki işlemlerin belediyeler tarafından gerçekleştirilmesi gerektiğini vurguladı. Dekan Hüseyin Yıldız, “Bizim can dostlarımız dediğimiz ama yasalarda sahipsiz hayvanlar adıyla anılan bu canlılar, zaman zaman çevresel tepkilerden ya da kendi aralarındaki boğuşmalardan dolayı yaralanabiliyor. Üniversitemiz Hayvan Hastanesi’ne veya serbest çalışan kliniklere hayvan severler tarafından getirilen bu canlıların ilk acil müdahaleleri tarafımızdan yapılıp ilgili belediye Veteriner İşleri Müdürlüğüne yönlendiriliyor. Çünkü bu canlılara müdahale yetkisi yerel yönetimlerdedir. Bu sebeple bazen hayvan severlerle gerek bizler gerekse de serbest klinik hizmeti veren veteriner hekimler karşı karşıya gelebiliyor. Oysa konunun muhatabı biz değil, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereği yerel yönetimler yani belediyelerdir” açıklamasında bulundu.

Hüseyin Yıldız, son olarak vatandaşların yaralı ve tedaviye muhtaç tüm canlılar için öncelikle en yakın belediye yetkilileri ile irtibat kurmaları gerektiğini ifade etti.

