Bursaspor’da Denizlispor maçı hazırlıkları aralıksız başladı

Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası’nda Kırşehir Belediyespor maçı sonrası ara vermeden Spor Toto 1. Lig’in 15. hafta maçında karşılaşacağı Altaş Denizlispor mücadelesinin hazırlıkları başladı.
Spor Toto 1. Lig’in 15. haftasında deplasmanda Altaş Denizlisporile karşılaşacak olan Bursaspor sabah saatlerinde yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Özcan Bizati nezaretindeki idman 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman tempolu pas pres oyunuyla devam etti. Yeşilbeyazlılar son bölümde şut çalışmaları yaptı. Dün oynanan Kırşehir Belediyespor maçında görev alan futbolcular yenileme çalışmaları yaptı. Bursaspor yarın öğle saatlerinde yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.
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