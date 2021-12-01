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6 kişinin öldüğü sahte içki davasında bir tahliye daha

DHA

6 kişinin öldüğü sahte içki davasında bir tahliye daha


Halil ÖZÇOBAN/ BURSA, (DHA)BURSA´da, sahte içkiden 6 kişinin ölümüyle ilgili, 3´ü tutuklu 6 sanığın yargılanmasına devam edildi. Tutuklu sanıklardan Mesut Güler'in tahliyesine karar verilirken, duruşma ertelendi.
Kentte geçen yıl aralık ayında içki içtikten sonra rahatsızlanan 17 kişi, Çekirge Devlet Hastanesi, Bursa Şehir Hastanesi ve İnegöl Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Sahte içkiden zehirlendikleri belirlenen Mehmet İncili (51), Sümer Çam (51), İrfan Çivi (39), Mehmet Süpürgeci (62), Kenan Çetinkaya (56), Mümin Ayyıldız (41), Mehmet T. (51), Fatih Deniz Y. (49), Ferdi N. (37), Mustafa D. (58), Ramiz H., Güner M., Bahadır E. (36), Tamer M. (44), Emin A. (43), Aleattin G. (52) ve Mehmet Özgür K. tedaviye alındı. Mehmet İncili, Sümer Çam, İrfan Çivi, Mümin Ayyıldız, Kenan Çetinkaya ve Mehmet Süpürgeci hayatını kaybetti.
TUTUKLANDILAR
Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte içkiyle ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, Çorlu´dan Bursa´ya metil alkolü gönderdiği öne sürülen Muhammet Haksever, Bursa´da sahte içki üretip satan Uğur Kökkoparan, tekel bayisinde sahte içki üretip burada satan Birkan Başak, Kökkoparan´dan aldıkları sahte içkiyi başkalarına satan Erhan Okumuşoğlu, Mesut Güler ve Kemal Bahçeci gözaltına alındı. Şüphelilerden Bahçeci, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğer 5 kişi ise çıkarıldıkları mahkemece 'birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet vermek' suçundan tutuklandı.
TAHLİYE VE BERAAT TALEBİ
Bursa 11´inci Ağır Ceza Mahkemesi´nde sanıklar hakkında `olası kast ile adam öldürme´ suçundan haklarında 2 ile 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Yapılan ilk duruşma sonunda mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Erhan Okumuşoğlu ve Birkan Başak'ın tahliyesine karar verdi. Davayla ilgili yargılamaya bugün de devam edildi. Tarafların avukatları ile tutuksuz sanıklar Kemal Bahçeci, Erhan Okumuşoğlu, Birkan Başak ile ölenlerin yakınlarının hazır bulunduğu duruşmada, tutuklu sanıklar Mesut Güler, Uğur Kökkoparan ve Muhammed Haksever, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifade verdi. Tanıkların dinlenmesinin ardından söz alan tutuklu sanıklar, tahliye ve beraatlerini talep etti. Mahkemede, ölenlerin yakınları ise sanıkların cezalandırılmalarını istedi. Mahkeme heyeti duruşmayı ileri bir tarihe ertelerken, tutuklu sanıklardan Mesut Güler'in tahliyesine karar verdi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Halil ÖZÇOBAN
2021-12-01 17:00:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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