Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)Bursaspor'da, sözleşmesini tek taraflı fesheden genç futbolcu İsmail Çokçalış krizi büyüyor. Bursaspor İkinci Başkanı Emin Adanur'un; "Bu oyuncu ile anlaşan kulüp, Türk futboluna ihanet etmiştir. Lütfen Bursaspor´a emeğinin hakkını vermeden İsmail Çokçalış´ı transfer etmeyin" sözlerine Çokçalış sert cevap verdi. Kendisinin alacaklarından feragat etmesi için zorla protokol imzalatılmak istendiğini ve bunu yapmadığı için tesislerde alıkonulduğunu söyleyen İsmail Çokçalış'a kulübün resmi internet sitesinden cevap verildi.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Bursaspor ile futbolcu İsmail Çokçalış arasındaki gerilim günden güne tırmanıyor. Bursaspor ile sözleşmesini tek taraflı fesheden İsmail Çokçalış hakkında açıklama yapan Bursaspor İkinci Başkanı Emin Adanur, bütün alacaklarım ödendiğini ve futbolcunun haksız şekilde sözleşmesini sonlandırdığını söyledi. Kulübün yaşanan olayın ardından bugüne kadar açıklama yapmamasının nedeninin ise İsmail Çokçalış´ın babasıyla görüştüklerini ve söz aldıklarını söyleyen Adanur, "Babasıyla görüştük yanlıştan vazgeçilmesi gerektiğini bu şekilde Bursaspor Kulübü'nü maddi ve manevi zarara uğratacağını konuştuk. Hatta özellikle kulüp başkanımız Hayrettin Gülgüler iki defa İsmail Çokçalış´ın evine gitti. Babasıyla görüştü. Maddi manevi zararın olacağını, camianın böyle bir duruma çok büyük tepki göstereceğini, bunu asla kabul etmeyeceğini kendilerine defalarca beyan etti. Ve bu beyanlar doğrultusunda da babasının da bize bir sözü oldu. 'Tamam, oğlum bu şekilde bir fesih hatası yapmış. Ama biz kesinlikle Bursaspor Kulübü´ne para kazandırmadan hiçbir yere gitmeyeceğiz. Size para kazandıracağız. İşte imza parasının yüzde doksanını kulübe vereceğim.' Bununla da alakalı gerekli bir imza vesaire olabilir gibi aralarında sözlü mutabakat oldu" dedi.

"İNSAN KARALAMAK ÇOK KOLAY"

Yaşanan olayın uzlaşma ile sakince halledilmesi için gayret gösterdiklerini ifade eden Adanur, "Biz altı gün boyunca bunu herhangi bir şekilde basın ya da diğer yollarla duyurulmadan, temiz bir şekilde, yani Bursaspor`a da futbolcunun para kazandırarak gitmesi için altı gün boyunca sadece bu süreci yönettik. Yani herhangi bir sıkıntı olmasın. Sakin kalalım, bir şekilde bir uzlaşma olsun ki Bursaspor burada maddi manevi kaybetmesin diye. Ama altı gün sonra basında lisanslardan dolayı, lisansı görmeyince işte kulüp tarafından feshedildiğiyle alakalı bir haber çıktı. Bundan sonra zaten olay çok bambaşka bir seyre doğru ilerledi. Bu haberleri camianın birdenbire bu kadar sert bir şekilde 'işte defolun gidin, istifa edin. İşte beceriksizler' bilmem ne. Arkadaşlar insan karalamak çok kolay. İnsan suçlamak çok kolay. Oturduğun yerden beyanat vermek çok kolay. Oturduğun yerden yazı yazmak da süreci yönetmek de çok kolay" diye konuştu.

"BURADA BİR REZİLLİK VARSA FUTBOLCUNUN REZİLLİĞİDİR"

Kulübe ve yönetime karşı verilen tepkiyi eleştiren Emin Adanur, "İnsanlar bakıyorum 'otuz yıllık, kırk yıllık Bursasporluyuz böyle bir şey görmedik' diyorlar. Sen otuz yıllık Bursasporluysan Bursaspor bu durumdaydı. Bizim burada hiçbir rezilliğimiz yok. Biz oyuncunun parasını son kuruşuna kadar ödedik. Burada rezil bir durum varsa bu durum Bursaspor Kulübü yönetiminin değil, futbolcunun rezilliğidir. Bunu açık açık söylüyorum. Çünkü burada yönetimin hiçbir suçu yoktur. Oynamayan oyuncunun bile parasını ödemiştir. Son kuruşuna kadar ödemiştir. Ki bu ekonomik darlıkta, bu zorlukta ödemiştir. Buna rağmen de oyuncu hakkı olmayan bir fesih yapıyorsa hiç kimse kusura bakmasın bu bizim suçumuz değildir" dedi.

Futbol kamuoyuna da seslenen Bursaspor İkinci Başkanı Adanur, "Bu şekilde bir oyuncu herhangi bir kulüpten akıl oyunlarıyla ya da böyle saçma sapan durumlarla, işte küçücük küçücük oyunlarla gidiyor. Ve bunu hepiniz görüyorsunuz herkesin gözü önünde oluyor bu. Bu oyuncuyu alan gerçekten Türk futboluna ihanet etmiştir. Bu oyuncuyla anlaşan kulüp Türk futboluna ihanet etmiştir. Tüm kulüp başkanlarımızdan rica ediyorum. Lütfen, lütfen Bursaspor`a emeğinin hakkını vermeden İsmail Çokçalış´ı transfer etmeyin" şeklinde konuştu.

İSMAİL ÇOKÇALIŞ: TESİSLERDE ZORLA ALIKONULDUM

Emin Adanur´un açıklamalarının ardından sonra sosyal medya hesabından bir açıklama yapan İsmail Çokçalış iddiaları yalanladı. Bursaspor´un parasının hepsini yatırmadığını söyleyen Çokçalış, kendisine zorla alacaklarından feragat ettiğini belirten bir protokol imzalatılmak istendiğini ve bunu yapmadığı için tesislerde zorla alıkonulduğunu söyledi. İsmail Çokçalış´ın yaptığı açıklama şöyle:

"Bursaspor Kulübü İkinci Başkanı Emin Adanur tarafından, Bursaspor Kulübü´nün resmi sosyal medya hesabı üzerinden 02.12.2021 tarihinde yapılan açıklamalar nedeniyle, değerli kamuoyunu gerçekler hakkında bilgilendirmek adına işbu yazılı açıklamayı yapma zorunluluğum doğmuştur. Sayın Başkan yaptığı açıklamada, futbolcu sözleşmemde belirlenen ücretlerin tamamının, eksiksiz bir şekilde tarafıma ödendiğini, ne var ki bir takım akıl oyunlarıyla Bursaspor ile olan sözleşmemi haksız bir şekilde feshettiğimi, tarafımca yapılanların rezillik olduğunu ve bundan sonra benimle sözleşme imzalayacak futbol kulüpleri olması halinde, bunun Türk futboluna ihanet etmek olduğunu ifade etmiştir. Öncelikle, Sayın Başkan´ın yapmış olduğu bu açıklamaları üzülerek takip ettiğimi belirtmek isterim. Zira, gerçekte yaşananlar Sayın Başkan´ın açıklamalarında olduğu gibi değildir. Bursaspor Kulübü´nün alt yapısında futbol hayatına başlamış ve kariyerinin henüz çok başında genç bir futbolcu olarak, bir takım akıl oyunlarıyla futbola başladığım kulübe zarar vermek istemem söz konusu değildir. Sayın Başkan´ın ifadelerinin aksine, sözleşmemde belirtilen ücretler eksiksiz bir şekilde yatırılmamıştır. Üstelik, eksik ödeme yapılmasına rağmen, Kulüp tarafından bakiye alacaklarımdan feragat etmem talep edilmiş olup, feragat içeren bir protokol hazırlanarak tarafıma zorla imzalatılmaya çalışılmıştır. Söz konusu protokol tarafımca imzalanmadığı için 19.11.2021 tarihinde kulübün Özlüce Tesisleri'nde hürriyetimden alıkonulduğumu açıklamak isterim. Bu hususta kulüp yetkilileri hakkında Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde suç duyurusunda bulunulduğunu, konuyla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmanın yürütüldüğünü belirtmek isterim. Dolayısıyla, belirtilenlerin aksine, tarafımca haksız veya hukuka aykırı olarak yapılan hiçbir eylem ve işlem bulunmamakta, aksine bu olaylarda mağduriyet yaşayan tarafın ben olduğumu kamuoyuna belirtmek isterim. Diger yandan, Sayın Başkan´ın spor kulüplerinin tarafımla sözleşme imzalamamasına ilişkin yönlendirmelerinin de yakışık almadığını düşünmekteyim. Zira, genç ve kariyerinin başında bir futbolcunun asılsız iddialar ile karalanmasının, kariyerinin önünün kesilmeye çalışılmasının ve kulüplerin zan altında bırakılmasının hakkaniyetli olmadığını düşünmekteyim. Tarafımca Bursaspor Kulübü'ne zarar vermeye yönelik hiçbir eylemde bulunulmamış, aksine hukuki hakların yasal yollarla ileri sürülmesinden öteye gidilmemiştir. Sonuç olarak, Sezon başında, başta Türkiye Süper Ligi'nin en önemli takımları olmak üzere ve ayrıca Avrupa takımlarından çok iyi şartlarda transfer teklifleri almama rağmen, daha düşük bir bedelle Bursaspor´u tercih ettiğim ve Bursaspor ile sözleşme imzaladığım gözönüne alındığında, Bursasporluluğumum tartışmaya açılması hiç kimsenin haddi olmayıp. Sözleşmedeki kulüp taahhütlerinin hiç birinin yerine getirilmemiş olması, akde aykırılıkların giderilmemiş olması, ücretlerimin tamamının eksiksiz olarak ödenmemiş olması, Vakıfköy Tesisleri'ne antrenmana gidecekken, önümün kulüp yöneticileri ve kulüp çalışanları ve tutulmuş adamlar tarafından kesilmesi ve kulüpten olan alacaklarımdan vazgeçmem için ibraname, sözleşmeyi feshetmemem için taahhütname imzalamaya zorlanmam, hürriyeti bağlayıcı suç-alıkoyma ve yağma suçlarının da kulüp tarafından bana karşı işlenmiş olduğu da gözönüne alındığında, kulüp tesislerinden dışarıya ancak emniyet güçlerince çıkarılmış olmam da dikkate alındığında haklılığım mağduriyetim daha iyi anlaşılacaktır. Cumhuriyet savcılığına tüm belgeler avukatım tarafından iletilmiş olup, cumhuriyet savcılığı bahsi geçen kulüp yöneticileri aleyhine soruşturma başlatmış ve ifadeleri alınmak üzere müzekkereler yazılmış ve kamera kayıtları da talep edilmiştir. Bursa´yı ve Bursaspor Kulübü'nü çok seviyor olmam ve bu kulüpten ayrılmak istememe rağmen ve bu hususta, başta babam olmak üzere, menajerim ve avukatımın olağanüstü çabaları ile sorunların giderilmesi için uğraş verilmiş olmasına rağmen kulüp yöneticileri tarafından duyarsız kalınmış ve üstüne de mafyatik tavırlar sergilemeleri nedeniyle, sözlenmenin devam etmesinin benim için artık çekilmez bir hal alması dolayısıyla, çok sevdiğim kulübümle aramda olan sözleşmeyi feshetmek zorunda bırakıldım. Sonuna kadar Türk futboluna hizmet etmek için elimden gelenin fazlasını her zaman yapacağımı, gündemi böyle bir sebeple meşgul etmekten dolayı ayrıca üzüntü içinde olduğumu siz değerli kamuoyuna bildirmek isterim."

BURSASPOR´DAN YANIT GECİKMEDİ

İsmail Çokçalış´ın yaptığı açıklamalara Bursaspor Kulübü resmi internet sitesinden yanıt verdi. Kulübün, Çokçalış hakkında hukuki süreç başlattığı belirtilen açıklamada şu sözlere yer verildi:

"İsmail Çokçalış ile yaptığımız görüşmelerde kendisinin geçmiş dönem alacakları ödenmiş olup, ciddi bir sakatlığı olmasına rağmen sözleşmesi iyileştirilip, uzatılmıştır. Kendisi bu süreçte kulübümüzün daha elzem ödemeleri olmasına rağmen kolaylık sağlamamış ve göstermiş olduğumuz iyi niyeti suistimal ederek alacaklarının tamamını istemiş ve almıştır. Kendisinin bahsetmiş olduğu 'Benden feragat içeren bir protokol istediler' konusu ise ekte paylaştığımız dekontların ardından 'Protokol' yani bu ödemeleri aldığına dair bir imzalı kağıttır. Ancak kendisi hiçbir şekilde kağıda imza atmayacağını kulüp avukatlarımıza belirtmiştir. Bahsettiği olay gecesi kulübümüze herhangi bir kolluk kuvveti gelmemiştir. Her ne hikmetse kendisine akıl veren malum menajer ve avukatına uyarak 3 gün sonra asılsız bir şekilde kurum ve kişileri yalan-yanlış ifadelerle savcılığa şikayette bulunmuş ve zan altında bırakmıştır. Ne oyuncu ne de ailesi artık Bursaspor Kulübü tarafından samimi bulunmamaktadır. Ekte görselini de kamuoyuyla paylaştığımız ve kendisine ödememiz gereken tüm ücretin yatırıldığına dair belge niteliği taşıyan dekontları da sizlerin takdirine bırakıyoruz. Kendisini yetiştiren ve bugünlere getiren Bursaspor´a böylesine küçük hareketlerle haksızlık eden ve bu durumu da devam ettiren İsmail Çokçalış´ı vicdanıyla baş başa bırakıyoruz. Bize göre haksız, kendisine göre haklı fesih kararından sonra yapılan bu hareket ise kulübümüz nezdinde artık bardağı taşıran son damla olmuştur. Futbolcunun menajeri, kulüp çalışanları, yöneticiler ve Bursaspor Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri´nde bulunan güvenlik kameraları da buna şahittir. Bursaspor Kulübü Başkanı ve yöneticilerinin kendisiyle hiçbir şekilde teması veya sözlü diyaloğu olmamıştır. Bursaspor Kulübü´nün mevcut başkanına hakaret niteliğinde iftira atarak dava açtığını belirten İsmail Çokçalış hakkında 06.12.2021Pazartesi günü itibari ile her türlü hukuki mücadeleyi en üst mertebede başlatacağımızı da belirtmek isteriz. Konuyu Büyük Bursaspor Camiası ve Kamuoyu vicdanına bırakıyoruz."DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN

