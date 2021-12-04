(Özel) İznik’teki tarihi bazilika kuraklıktan dolayı su üstüne çıktı

Dünyanın en önemli 10 buluşu arasında yer alan İznik Gölü’nün içinde keşfedilen Aziz Neophytos’un adına inşa edilen tarihi bazilika,artık sular altında değil.Göldeki kuraklığın artması nedeniyle gün yüzüne çıkan dünya tarihinin en önemli eserinde görevli arkeolog dalgıçlar artık araştırmalarını bazilikanın üzerinden yapıyor.

Marmara bölgesinin en büyük, Türkiye’nin ise beşinci büyük doğal gölü olan İznik Gölü, kuraklıktan nasibini aldı. Fabrikaların ve zirai sulamanın da ihtiyacını karşıladığı İçin günden güne kuruyan İznik gölünde çekilme 200 metreyi aştı. Vatandaşlar endişe içerisinde gölün yok olmasını izlerken göldeki çekilmeden en çok etkilenen ise dünyanın en önemli tarihi eseri olan ve gölün içinde keşfedilen bazilika oldu.

Geçtiğimiz yıl su altı çekimiyle ilk kez görüntülenen ve dünya basınında geniş yer tutan Bazilika Kilisesi, şimdi ise resmen gün yüzüne çıktı. Göldeki çekilme sonucu araştırmalarını suyun altında yapan su altı arkeologları bile artık çalışmalarını bazilikanın üstünde yürüyerek yapıyor. Yüksek güvenlikli şekilde korunan ve çalışma alanına kimsenin alınmadığı tarihi esere bazı vatandaşlar yürüyerek üzerinde gezmesi herkesi endişe içinde bırakıyor.

Gölün kenarında 20 yıldır işletmecilik yapan Bekir Uslu, “Geçen sene burası su altı müzesi olacak diye haberlerde gördük. Ama maalesef kuraklık böyle devam ederse su üstü müzesi olacak. Arkeologlar suyun altından dalarak araştırma yaparken şimdi su üstünden araştırmalarını sürdürüyor. Nasıl bir şey ortaya çıkacak bilmiyorum. Böyle kuraklık devam ederse bazilika su üstü müzesi olur” dedi.

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