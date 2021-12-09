Doğum gününde trafik kazasında ölen Davut, toprağa verildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Doğum gününde trafik kazasında ölen Davut, toprağa verildi

DHA

Doğum gününde trafik kazasında ölen Davut, toprağa verildi


Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)-BURSA'da yeni yaşını kutladığı eğlenceden dönerken içinde bulunduğu aracın kontrolden çıkıp, metro yaya alt geçidine uçması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden Davut Can Duman (21), son yolculuğuna uğurlandı.
Kaza, dün saat 02.30 sıralarında Nilüfer ilçesinde meydana geldi. Davut Can Duman, doğum gününü arkadaşları Alim O. (21), Sude D. (20) ve Hümeyra Eslem E. (20) ile birlikte bir eğlence mekanında kutladı. Daha sonra 4 arkadaş, Alim O. idaresindeki 16 ATY 83 plakalı hafif ticari araç ile yola çıktı. İddiaya göre, İzmir Yolu Caddesi'nde aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan araç, yaklaşık 50 metre savrularak, bariyerlere vurup takla attıktan sonra ağaca ve aydınlatma direğine çarpıp, Nilüfer Metro İstasyonu'nun yaya alt geçidine uçtu.
GÖZALTINA ALINAN SÜRÜCÜ TUTUKLANDI
Kazayı gören diğer sürücüler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarı üzerine olay yerine sayıda ambulans, itfaiye, polis ve AFAD ekibi sevk edildi. Kazada, doğum gününü kutlayan Davut Can Duman yaşamını yitirdi. Sıkıştığı araçtan çıkartılan Sude D. ve Hümeyra Eslem E., AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yaralı kurtarıldı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla yakında bulunan Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayı yara almadan atlayan sürücü Alim O. da gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Alim O., tutuklandı. Hastanede tedavilerinin devam ettiği öğrenilen Sude D. ile Hümeyra Eslem E.'nin sağlık durumun iyi olduğu belirtildi.
AYAKTA DURMAKTA ZORLUK ÇEKTİ
Kazanın ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Davut Can Duman'ın cenazesi, ailesi tarafından alınarak Gürsu Merkez Camii'ne getirildi. Cenaze töreninde baba Mustafa Duman'ın ayakta durmakta zorluk çektiği görüldü. Bir kız kardeşinin olduğu belirtilen Can'ın cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Gürsu Mezarlığı'nda toprağa verildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN
2021-12-09 15:00:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursa'da alacak verecek meselesi kanlı bitti
YEREL HABERLER Bursa'da alacak verecek meselesi kanlı bitti
Girit Mahallesi peyzaj çalışmalarıyla renkleniyor
YEREL HABERLER Girit Mahallesi peyzaj çalışmalarıyla renkleniyor
CHP Sözcüsü Öztrak: İktidara geldiğimizde üreten Türkiye olacağız
YEREL HABERLER CHP Sözcüsü Öztrak: İktidara geldiğimizde üreten ...
CHP Sözcüsü Öztrak: İktidara geldiğimizde üreten Türkiye olacağız
YEREL HABERLER CHP Sözcüsü Öztrak: İktidara geldiğimizde üreten ...
Bursa’da doğum gününde trafik kazasında hayatını kaybeden genç toprağa verildi
YEREL HABERLER Bursa’da doğum gününde trafik kazasında hayatını ...
Mudanyalı iş adamı Evkuran hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Mudanyalı iş adamı Evkuran hayatını kaybetti
‘Ata Sporları Parkı’nın yapımına başlandı Başkan Dündar: “36 bin metrekarelik bir cazibe merkezi oluşturuyoruz”
YEREL HABERLER ‘Ata Sporları Parkı’nın yapımına başlandı Başkan ...
GÖKÖZ-DER’in yeni başkanı Seymen
YEREL HABERLER GÖKÖZ-DER’in yeni başkanı Seymen
Engellinin akülü tekerlekli sandalyesini çalıp, binerek uzaklaşan şüpheli kamerada
YEREL HABERLER Engellinin akülü tekerlekli sandalyesini çalıp, ...
Bursa'da nişanlısını öldüren sanığa iyi hal indirimi talebi
YEREL HABERLER Bursa'da nişanlısını öldüren sanığa iyi hal indirimi ...
Emekliler asgari ücret kadar zam bekliyor
YEREL HABERLER Emekliler asgari ücret kadar zam bekliyor
U18 Milli Takımı’na Bursaspor’dan iki isim davet edildi
YEREL HABERLER U18 Milli Takımı’na Bursaspor’dan iki isim davet ...
Osmangazi’de metruk bina kalmayacak
YEREL HABERLER Osmangazi’de metruk bina kalmayacak
Engelli taklidi yapıp akülü sandalyeyi çaldı Bursa İl Emniyet Müdürlüğünün bir vatandaşa hediye ettiği akülü sandalyeyi çalan hırsız yakayı ele verdi Engelli taklidi yapan hırsız kameralara yansıdı
YEREL HABERLER Engelli taklidi yapıp akülü sandalyeyi çaldı Bursa İl ...
Otomobilin motor bölümüne giren yavru kediyi itfaiye çıkardı
YEREL HABERLER Otomobilin motor bölümüne giren yavru kediyi itfaiye ...
İran’a ihracat artınca beyaz et zamlandı
YEREL HABERLER İran’a ihracat artınca beyaz et zamlandı
Bursaspor’da vefa gecesi Yılmaz Vural ve Ertuğrul Sağlam da katıldı
YEREL HABERLER Bursaspor’da vefa gecesi Yılmaz Vural ve Ertuğrul ...
Otomobilin motor bölümüne giren yavru kediyi itfaiye çıkardı
YEREL HABERLER Otomobilin motor bölümüne giren yavru kediyi itfaiye ...
Çaldığı kabloları yakarken suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Çaldığı kabloları yakarken suçüstü yakalandı
Sporla yaşayan kent Karacabey
YEREL HABERLER Sporla yaşayan kent Karacabey
Nilüfer’in pandemi raporu DSÖ’de anlatıldı
YEREL HABERLER Nilüfer’in pandemi raporu DSÖ’de anlatıldı
Bursa’nın kitapla buluşması sürüyor
YEREL HABERLER Bursa’nın kitapla buluşması sürüyor
Düğün öncesi nişanlısını döverek öldürdü, ömür boyu hapis cezasından indirim istedi
YEREL HABERLER Düğün öncesi nişanlısını döverek öldürdü, ömür boyu ...
Büyükşehir’le bir eve dünyalar sığıyor
YEREL HABERLER Büyükşehir’le bir eve dünyalar sığıyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.