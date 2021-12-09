Meteorolojiden Bursa için son dakika uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Bursa için üç gün sürecek sarı uyarı verildi.

Bu geceden başlayıp 12 Kasım Pazar günü saat 18.00’e kadar süreceği tahmin edilen uyarıda, "Rüzgârın güney yönlerden fırtına (5070 kilometre/saat), yüksek kesimlerde hamleli kuvvetli fırtına (7090 kilometre/saat), yer yer tam fırtına (90100 kilometre/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, toz savrulması, ulaşımda aksamalar ile soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Cumartesi sabah saatlerinde etkisini azaltacak fırtınanın aynı gün akşam saatlerinde tekrar kuvvetleneceği tahmin ediliyor" ifadelerine yer verildi.

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