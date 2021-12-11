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Kehribar diş kolyeleri bebeklerin ağrılarını gideriyor Ukrayna'dan geliyor, gramı 25 liraya satılıyor Kehribardaki "süksinik asit" cildi güzelleştirip esnekleştiriyor

İHA

Kehribar diş kolyeleri bebeklerin ağrılarını gideriyor Ukrayna'dan geliyor, gramı 25 liraya satılıyor Kehribardaki "süksinik asit" cildi güzelleştirip esnekleştiriyor

Kehribar diş kolyeleri, diş çıkaran bebeklerin ağız salyasını ve huysuzluklarını gideriyor. Kehribar kolyelerin gramı 25 liraya satılıyor.
Diş kolyeleri en çok bebeklerde diş çıkarma döneminde kullanılıyor. Kehribarın içindeki süksinik asit, bebeklerin bu dönemdeki huysuzluğunu, ağrılarını ve salya artışını engelliyor. En az bir milyon yıllık ağaç reçinesi fosillerinden yapılan doğal kehribar kolyeler, "diş kolyesi" olarak biliniyor. Bebekler için yapılan diş kolyelerinin faydası saymakla bitmiyor. Kehribarın kimyasal adı olan "süksinik asit" çeşitli gıdalarda bulunuyor. Bu asit, cildi güzelleştirip elâstikleştiriyor. Böylece yaşlanmayı yavaşlatıyor. Kehribarın temizleyici özelliği de bulunuyor.
Bursa'da uzun yıllardır tespihçilik yapan Temel Cengiz, "Bu elimdeki ürün bebekler için yapılan doğal diş kolyesi. Orijinal çam reçinesinden imâl ediliyor. Çam reçinesi milyonlarca yıl toprağın altında kalıp fosilleşiyor. Genelde Rusya ve Ukrayna taraflarında bol çıkıyor. Oralardan ithal ediliyor. Bizim ülkemizde yok. Kehribar, yani çam reçinesi, sarı kehribar olarak geçer. Milyonlarca yıllık bu fosillerden kolye ve tespihler yapılıyor. Bebekler için diş kolyesi de yapılıyor. Bu kolyeyi çocuklar kullandığı zaman stres, ateş, nazara iyi gelir. Bebeğin ağzından akan salyayı keser. Bebeğin vücuduna rahatlık verir. Dolayısıyla çocuklar diş çıkarma dönemini sıkıntısız bir şekilde atlatır. Bu kolye çok faydalıdır. Çam reçinesinden olan doğal bir üründür, sarı kehribar olarak da geçer" diye bilgi verdi.
Kehribar kolyelere niçin diş kolyesi denildiğini anlatan Cengiz, "Çünkü diş çıkarırken çocukların ateşi çıkar. Çocuklar bu ürünü taktığı zaman rahat bir şekilde diş çıkarır. Bu kolye bebeklerin boynuna, bileğine ve ayak bileğine de takılabilir. Ürünlerin fiyatı, yurtdışından dolarla geldiği için değişiyor. Gramı 25 liraya satılıyor. Bir kolyenin fiyatı 150 liradan başlıyor, 350 liraya kadar çıkıyor. Kolyenin ağırlığına göre fiyatları değişiyor. Orijinal ham maddesi kehribardır. Yani topraktan çıktığı doğal hâli böyledir’’ dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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