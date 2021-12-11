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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Toprak Ana Günü’nde geleneksel üretim ve tüketim vurgusu

İHA

Toprak Ana Günü’nde geleneksel üretim ve tüketim vurgusu

Tarımsal üretimin, yerel tatların, toprağın ve tohumun bereketine dikkat çekmek amacıyla kutlanan 10 Aralık Toprak Ana Günü’nün Nilüfer’deki adresi İrfaniye Mahallesi oldu.
Etkinlikte konuşan Başkan Turgay Erdem, genç neslin “Toprak Ana” ile buluşturulması ve geleneksel yemek kültürü ile tanıştırılması gerektiğine dikkat çekti.
Hızlı ve sağlıksız tüketime karşı geleneksel, sağlıklı ve temiz gıda, tohum, üretim ve yerel tatların önemine dikkat çekmek, bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla her yıl 10 Aralık’ta kutlanan “Toprak Ana Günü”, Nilüfer’de bu yıl da üreticiyle tüketiciyi buluşturdu. Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer Kent Konseyi’nin organizasyonuyla gerçekleşen etkinliğe, İrfaniye Mahallesi ev sahipliği yaptı. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Neslihan Binbaş, Nilüfer Ziraat Odası Başkanı Şenol Aybey, İrfaniye Mahalle Muhtarı Rahmi Erk, İrfaniye Mahallesi Kadın Derneği Başkanı Özlem Deniz, Eskişehir Kent Konseyi Gençlik Meclisi gönüllüleri, çok sayıda kentli ile üreticiler katıldı.
Etkinlikte konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Toprak Ana Günü’nün, küresel iklim değişikliği ve bunun sonucunda gündeme gelebilecek gıda yetersizliği gibi sorunlara dikkat çekmek açısından önemli bir gün olduğunu belirtti. Başkan Erdem, “Toprağa, ‘Ana’ denmesi boşuna değil. Toprağa bir ekiyorsunuz size bin veriyor. Ancak günümüzde insanlığın yaptığı hatalar sonucu artık toprağımız da kirlendi ve sağlıklı gıdaya ulaşmak zorlaştı. Yeryüzünde şu anda en kıymetli şey temiz toprağa sahip olmak. Sağlıklı gıdalar üretebilmek, geleceğimiz için çok önemli. O nedenle çiftçimizi ekolojik tarıma yönlendiriyoruz, sağlıklı gıda konusunda kent insanını da bilinçlendirmeye çalışıyoruz” dedi.
Yetişkinlere, genç nesli “Toprak Ana” ile buluşturmaları ve fast food türü beslenme yerine geleneksel yemek kültürüyle tanıştırmaları yönünde tavsiyede bulunan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, “Hiçbir şey yapamıyorsanız evde saksıda bile sebze yetiştirebilir çocuğunuza bu konuda bilinç kazandırabilirsiniz. Emin olun bu bilgiler çocuklarımıza çok lazım olacak. Fast food türü beslenmenin ne kadar sağlıksız olduğunu artık biliyoruz. Sadece hamburger yiyerek yaşayan nesiller yerine, tencere yemekleri ile beslenmeyi öğretin” diye konuştu.
İklim krizi ve yaşattığı sorunlara değinen Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Neslihan Binbaş da, toprağın öneminin her geçen gün daha da arttığını belirterek, “Toprağımıza, aşımıza, geleceğimize sahip çıkmak için buradayız” dedi. İhsaniye Mahallesi Kadın Derneği Başkanı Özlem Deniz de, Toprak Ana Günü etkinliğine ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Deniz, “Toprak en önemli kaynağımız, geleceğimiz için korumalıyız” diye konuştu.
Toprağın, bütün canlılar için çok önemli olduğunu söyleyen Nilüfer Ziraat Odası Başkanı Şenol Aybey de, üreticilerin yaşadığı sıkıntılara değindi. Çözüm önerilerini paylaşan Aybey, üreticilere sahip çıkılması, girdi maliyetlerinin düşürülmesi ve yerel üreticilerin desteklenmesi gerektiğini söyledi. İklim ve gıda krizine dikkat çeken Nilüfer Kent Konseyi Çevre Meclisi gönüllüsü Pınar Vatansever de, fast food kültürüne karşı, slow food hareketinin yaygınlaşmasının önemli olduğunu dile getirdi.
Konuşmaların ardından Nilüfer Belediyesi Kırsal Alan Koordinatörü Arca Atay, Nilüfer Ziraat Odası Başkanı Şenol Aybey, İrfaniyeli çiftçiler ile kadınların konuşmacı olarak yer aldığı “Gelenekten geleceğe İrfaniye” söyleşisi gerçekleştirildi. Mübadil köyü olan İrfaniye Mahallesi’nin bitkisel üretim, hayvancılık ve mutfak kültürünün paylaşıldığı söyleşide, İrfaniyeli kadınlar, ekşi mayalı ekmek ile yerel lezzetleri olan asma pidesi yapımının tarifini katılımcılarla paylaştı. İrfaniye Kadın Derneği, etkinliğin sonunda katılımcılara kendi elleriyle hazırladıkları yerel lezzetlerin ikramını yaptı.

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