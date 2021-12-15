Uludağ’da Karayolları ekipleri yolların kapanmaması için teyakkuzda

Uludağ'da dün akşam saatlerinde başlayan şiddetli kar yağışının ardından Karayolları'na bağlı ekipler seferber oldu.

Kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı Uludağ'da jandarma ekipleri araçlarına zincir takmayan sürücüleri geri çevirdi. Yolların kapanmaması için Karayolları ekipleri aralıksız şekilde kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Kış turizminin gözde merkezlerinden biri olan Uludağ'da yoğun kar yağışı başladı. Kısa süre içinde kar etkisini gösterirken, yolların kapanmaması için Karayolları ekipleri adeta teyakkuza geçti. Dağ yolunda kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı. Tipi ve şiddetli yağan kar sebebiyle Uludağ yolu 15. kilometreden itibaren karla kaplandı. Karayolları 143. Şube Şefliği, 4 küreme aracı, 2 rotatif kar püskürtme makinesi ve Yükleyici kepçe ile yolların kapanmaması için küreme ve tuzlama calışmalarını sürdürüyor. Uludağ’a çıkan yollarda herhangi bir kapanmanın söz konusu olmadığı öğrenildi.

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