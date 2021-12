(Özel) Çayları uçarak servis ediyor Yürümekten yoruldu yürümeden çay servisi yapacağı sistem buldu

Bursa'da çaycı her gün 12 kilometre yürümekten yoruldu. Geliştirdiği sistemle artık çayları yürümeden servis ediyor.

Buttim İş Merkezinde çay ocağı işleten Vedat Güngör, 20 yıldır çay ocağı işletmeciliği yapıyor. Her 15 yıl her gün esnafa çay dağıtmak için 12 kilometre yürüyen esnaf artık yürümekten yorulunca yürümeden çay servis edeceği sistemleri araştırmaya başladı. Bir arkadaşının tavsiyesi üzerine elektrikli kaykayla tanışan esnaf kullanmayı bu aleti kullanmayı öğrenerek artık çaylarını bununla hiç yürümeden servis etmeye başladı. 5 yıldır elektrikli kaykayla çay servisi yapan esnaf artık çaylarını daha hızlı ve soğumadan müşterilerine götürürken hiç yorulmuyor. İlk kez elektrikli kaykayla çay servis edildiğine ilk kez şahit olanlar ise büyük şaşkınlık yaşıyor.

Her gün 12 kilometre yürümekten yorulunca elektrikli kaykayla tanıştığını ifade eden Vedat Güngör, "Ben burada 20 yıldır çay ocağı işletmeciliği yapıyorum. Uzun yıllar çayları yürüyerek servis ettim. Her gün 12 kilometre yürüyordum buda beni çok yoruyordu. Bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine elektrikli kaykayla tanıştım. İlk başlarda kullanmakta zorlandım. Şimdi alıştım çayları hiç yorulmadan kısa sürede servis ediyorum. İl kez bu şekilde çay servis ettiğimi görenler büyük şaşkınlık yaşıyor" dedi.

