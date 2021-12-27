850 bin metreküp su ihtiyacı Kocadere göletinden sağlanacak

Bursa Büyükorhan Kocadere Göletinin tamamlanması ile birlikte 850 bin metreküp içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanacak.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ), yaptığı yatırımlarla illerin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşları içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyduklarını belirten DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, "Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa sebep oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması hedefiyle hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor. Ön Yüzü beton Kaplı Kaya Dolgu tipinde inşa edilen Bursa Büyükorhan Kocadere Gölet’inde, gövde dolgusu imalatlarının devam ediyor. Kocadere Göleti tamamlanması ile gölette depolanacak su ile Bursa ili, Büyükorhan ilçe merkezi ve yakın çevresindeki köy yerleşim yerlerinin 850 bin metreküp içme ve kullanma suyu ihtiyacı karşılanacak" diye konuştu.

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