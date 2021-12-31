3 kişinin ölümüne neden olan sürücü keşif için İnkaya’ya getirildi Kazaya neden olan sürücü Ahmed El Reşidi: “Kaza yapacağımı anlayınca gözlerimi kapattım”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

3 kişinin ölümüne neden olan sürücü keşif için İnkaya’ya getirildi Kazaya neden olan sürücü Ahmed El Reşidi: “Kaza yapacağımı anlayınca gözlerimi kapattım”

İHA

3 kişinin ölümüne neden olan sürücü keşif için İnkaya’ya getirildi Kazaya neden olan sürücü Ahmed El Reşidi: “Kaza yapacağımı anlayınca gözlerimi kapattım”

Bursa'da, freni boşalan minibüsle otoparka dalan ve 3 kişinin ölümüne neden olan Ahmed El Reşidi'nin tutuklu yargılandığı davada, kaza yerinde keşif yapıldı. Mahkeme heyetinin "Frenlerin boşaldığını anlayınca, neden aracı başka yöne çevirmeyip, otoparka girdin" sorusuna Reşidi, "Kaza yapacağımı anlayınca korkudan gözlerimi kapattım. Oraya nasıl girdiğini bilmiyorum" yanıtını verdi.
Uludağ yolundaki Tarihi İnkaya Çınar otoparkında geçtiğimiz ağustos ayında meydana gelen kazada, Kuveyt'te bakanlıkta görev yapan Ahmed El Reşidi'nin kiraladığı 16 KF 964 plakalı minibüs, yokuş aşağı inerken sürücüsünün kontrolünden çıkıp, özel bir otoparkta insanların arasına daldı. Kazada, hızla gelen minibüsün önüne çıkıp durması için işaret yaparken aracın altında kalan otopark görevlisi İdris Emir öldü, Zayide Kuyuldar, Mücahit Ekici, Arda Talha Yiğit, Ebru Dümen Ekici, Bekir Ekici ve Saliha Korkamazcan ise yaralandı. Kazada yaralı olarak hastaneye kaldırılan 2 kişi daha yaşamını yitirdi. Olay sonrası polise teslim olan Ahmet El Reşidi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bursa 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, hakkında 'taksirle ölümü neden olmak ve yaralamak' suçlarından 3 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Ahmet El Reşidi'nin yargılanmasına, dün olay yerinde yapılan keşifle devam edildi.
Tutuklu bulunduğu cezaevinden güvenlik nedeniyle askeri kıyafet, çelik yelek ve miğfer giydirilip getirilen Ahmet El Reşidi, kazanın nasıl olduğunu mahkeme heyetine anlattı.
Heyetin, "Frenlerin boşaldığını anlayınca, neden aracı başka yöne çevirmeyip, otoparka girdin" sorusuna Reşidi, "Kaza yapacağımı anlayınca korkudan gözlerimi kapattım. Otoparka nasıl girdiğini bilmiyorum" diyerek yanıt verdi. Polis ve jandarmanın geniş güvenlik önlemleri aldığı keşif, tanıkların dinlenmesiyle sona erdi.
Ahmed El Reşidi'nin tutukluluk halinin devam ettiği, kazada yaralananların şikayetlerini geri çektiği öğrenilirken, davanın görülmesine mart ayında devam edilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Uludağ'da jandarmadan helikopterli denetim
YEREL HABERLER Uludağ'da jandarmadan helikopterli denetim
2022 Yıldırım’ın yılı olacak 2021 atılım yılı Yıldırım’da dolu dolu geçti
YEREL HABERLER 2022 Yıldırım’ın yılı olacak 2021 atılım yılı ...
Uludağ'da jandarmadan helikopterli denetim
YEREL HABERLER Uludağ'da jandarmadan helikopterli denetim
Örnek muhtar yılın vatandaşlığına aday
YEREL HABERLER Örnek muhtar yılın vatandaşlığına aday
BUÜ’den Mudanya’ya akademik destek
YEREL HABERLER BUÜ’den Mudanya’ya akademik destek
Türk Diyanet Vakıf-Sen’den CHP Grup Başkanvekili Özel’e tepki
YEREL HABERLER Türk Diyanet Vakıf-Sen’den CHP Grup Başkanvekili ...
İnegöl’de çocuklar Türk büyüklerinin hikâyeleri ile büyüyor
YEREL HABERLER İnegöl’de çocuklar Türk büyüklerinin hikâyeleri ile ...
Ölümlü kazaya karışan sürücü: Araç kontrolden çıkınca gözlerimi kapattım
YEREL HABERLER Ölümlü kazaya karışan sürücü: Araç kontrolden çıkınca ...
Ölümlü kazaya karışan sürücü: Araç kontrolden çıkınca gözlerimi kapattım
YEREL HABERLER Ölümlü kazaya karışan sürücü: Araç kontrolden çıkınca ...
Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Nusrat Allahverdi’den Türkiye rekoru
YEREL HABERLER Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Nusrat Allahverdi’den ...
İznik sahil yolunda konforlu ulaşım
YEREL HABERLER İznik sahil yolunda konforlu ulaşım
Kerem Şen: “Ait olduğumuz yere ulaşacağız”
YEREL HABERLER Kerem Şen: “Ait olduğumuz yere ulaşacağız”
Güney Marmara'da yeni yıl enerjisi
YEREL HABERLER Güney Marmara'da yeni yıl enerjisi
Bizim Ev’de yeni yıl coşkusu
YEREL HABERLER Bizim Ev’de yeni yıl coşkusu
Bursa’da değişim 2022’de hissedilecek Bursa, yatırımlarla dolu bir yıla giriyor
YEREL HABERLER Bursa’da değişim 2022’de hissedilecek Bursa, ...
Ekipler tezgah tezgah gezdi
YEREL HABERLER Ekipler tezgah tezgah gezdi
BTÜ Mattmech Takımı, en iyi girişimci ödülü aldı
YEREL HABERLER BTÜ Mattmech Takımı, en iyi girişimci ödülü aldı
Alkolik kocaya Yargıtay'dan kötü haber Sarhoşluk boşanma sebebi sayıldı
YEREL HABERLER Alkolik kocaya Yargıtay'dan kötü haber Sarhoşluk ...
Öğrenciler arkadaşlarına makyaj yaptı, gören gözlerine inanamadı
YEREL HABERLER Öğrenciler arkadaşlarına makyaj yaptı, gören ...
Üniversiteliler kuşları bu kış aç bırakmayacak
YEREL HABERLER Üniversiteliler kuşları bu kış aç bırakmayacak
Uludağ'da otellerde gıda denetimi
YEREL HABERLER Uludağ'da otellerde gıda denetimi
Lösemili çocuklara dağcılardan şaşırtan sürpriz
YEREL HABERLER Lösemili çocuklara dağcılardan şaşırtan sürpriz
Murilo Radke, Bursa Büyükşehir Belediyespor formasını giydi
YEREL HABERLER Murilo Radke, Bursa Büyükşehir Belediyespor formasını ...
Başkan Dündar, Bursa Van Dernekleri Federasyonu’nu ziyaret etti
YEREL HABERLER Başkan Dündar, Bursa Van Dernekleri Federasyonu’nu ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.