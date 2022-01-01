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Üniversiteliler, Bursa AB Bilgi Merkezi ile sosyal medyada dezenformasyonu konuştu Bursa AB Bilgi Merkezi ve BTÜ’den ‘Sosyal Medya ve Dezenformasyon’ etkinliği

İHA

Üniversiteliler, Bursa AB Bilgi Merkezi ile sosyal medyada dezenformasyonu konuştu Bursa AB Bilgi Merkezi ve BTÜ’den ‘Sosyal Medya ve Dezenformasyon’ etkinliği

Bursa AB Bilgi Merkezi ve Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) işbirliğinde, üniversite öğrencilerine yönelik ‘Sosyal Medya ve Dezenformasyon’ konulu seminer gerçekleşti.
AB Türkiye Delegasyonu finansal desteği ile uygulanmakta olan, Türkiye’de AB Bilgi Merkezleri Ağı’nın desteklenmesi projesi kapsamında 1997 yılından bu yana Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) bünyesinde faaliyetlerini sürdüren AB Bilgi Merkezi, önemli etkinliklere imza atmaya devam ediyor. AB Bilgi Merkezi ve BTÜ işbirliğinde düzenlenen ‘Avrupa Birliği, Dezenformasyon ve Sosyal Medya' konulu bilgilendirme etkinliğinde, Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Öğretim Görevlisi Dr. Melek Kaymaz Mert ve Sosyal Medya Uzmanı Ali Bahadır Aydın, üniversite öğrencilerine AB’nin sosyal medyaya bakışı ve sosyal medyadaki yanlış içerikler hakkında bilgiler verdi. Bursa Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliğe BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Alparslan Şenocak, BTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Beyhan Bayhan, BTÜ Genel Sekreteri Dr. Öğr. Gör. Murat Bayrak, BTÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Mehmet Erman, akademisyenler ve üniversite öğrencileri katıldı.
BTSO Yönetim Kuruklu Üyesi Alparslan Şenocak, BTSO olarak Bursa’nın rekabet gücünü artırmak için üniversitesanayi işbirliğinin geliştirilmesine büyük önem verdiklerini ifade ederek, “Kentin aklı olarak gördüğümüz üniversitelerimizle birlikte üretim hayatımıza değer katacak birçok alanda işbirliği projeleri yürütüyoruz. BTÜ ile Rektörü Arif Karademir’in döneminde daha da güçlenen ve gelişen ilişkilerimizin hem kent ekonomisine hem de üniversitemizin akademik başarılarına yansımalarını memnuniyetle takip ediyoruz. Yıllık 16 milyar dolar yıllık ihracat değerine ulaşan Bursa’da BTÜ de Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi’nde ilk 50’de yer alan en genç üniversite olmayı başardı. Üniversitemizi tebrik ediyor, kıymetli işbirlikleri için çok teşekkür ediyorum” dedi.
BTÜ Genel Sekreteri Dr. Öğretim Görevlisi Murat Bayrak da sosyal medyayı en yoğun kullanan kesimin gençler olduğunu hatırlatarak, gençlerin bu konuda bilinçlendirilmesinin kritik önem taşıdığını kaydetti. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay’a işbirlikleri ve destekleri için teşekkür eden Bayrak, “BTSO bünyesinde faaliyet gösteren Bursa AB Bilgi Merkezi ile geliştirdiğimiz iş birliği çerçevesinde ‘Sosyal Medya ve Dezenformasyon’ konusunda uzman isimler tarafından öğrencilerimizi bilgilendirmenin memnuniyetini yaşıyoruz. Dijital ortamdaki yanlış içerikler, adeta çığ etkisi oluşturuyor. Bu durum toplumun yanlış bilgilenmesine sebep olarak çok daha farklı sonuçlar doğurabilir. İşte tam da bu yüzden bu yanlışlığın önüne geçebilmek ve gençlerimize doğruyuyanlışı nasıl ayırt edebilecekleri konusunda bir yol haritası çizmek çok önemli” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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