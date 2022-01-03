- BUÜ’de 2021 yılında desteklenen bilimsel araştırma proje sayısı 175’e ulaştı Bilimsel araştırmalar için sağlanan destek tutarı 20 milyon TL’yi buldu

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından Araştırma Üniversiteleri arasında gösterilen Bursa Uludağ Üniversitesi’nin (BUÜ) desteklediği bilimsel araştırma projelerinin sayısı her yıl artmaya devam ediyor. BAP Komisyonu tarafından 2020 yılında 98 proje desteklenmiş iken, 2021 yılında desteklenmesine karar verilen proje sayısı 175’e çıktı. Projelere maddî destek miktarını da arttıran Üniversite Yönetimi, 2021 yılında yürürlüğe giren tüm projelere toplam 20 milyon TL ödenek sağladı.

BUÜ Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinatörlüğü, 2021 yılı bilimsel araştırma proje sayıları ve destek miktarını açıkladı. Buna göre 2019 ve 2020 yılında kabul edilen toplam proje sayısının 157 olduğu belirtilirken, 2021 yılında ise bu sayının 175 olduğu vurgulandı. BAP Koordinatörlüğü aynı zamanda destek verilen proje türlerini de; Genel Araştırma Projesi (58 adet), Hızlı Destek Projesi (49 adet), Lisansüstü Tez Projesi (44 adet), Öncelikli Alanlar Araştırma Projesi (13 adet), Lisans Öğrencisi Katılımlı Araştırma Projesi (5 adet), Altyapı Projesi (3 adet) ve Katılımlı Araştırma Projesi (3 adet) olarak açıkladı. Koordinatörlük, 2021 yılı için projelere verilen destek miktarının ise 20 milyon TL’ye ulaştığını belirtti. Açıklamada, 2020 ve 2021 yılının pandemi gölgesinde geçmesine rağmen Üniversite’de gerçekleştirilen bilimsel araştırma faaliyetlerinde anlamlı bir ilerleme kaydedildiği ifade edildi.

BAP Komisyonu ile üst yönetimin de katıldığı bir toplantı yapan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Komisyonda görev alan tüm akademisyen ekibe teşekkür belgesi takdim etti. İmkânlar doğrultusunda ekip olarak hep daha iyisi için çalışmaya devam ettiklerinin altını çizen Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, “BAP Komisyonumuz, üniversitemizin hedefleri doğrultusunda çok önemli adımlar attı ve atmaya devam ediyor. Bunun karşılığında da araştırmacılarımızın bilimsel araştırmalara olan ilgisi her geçen yıl artıyor. Proje desteklerine akademisyenlerimizin ilgisinin artması hepimiz için son derece sevindiricidir. BAP Komisyonumuzun destek verdiği projelerin bilimsel çıktılarının önümüzdeki dönemlerde Üniversitemizin ulusal ve uluslararası sıralamalarda hak ettiği yerlere gelmesi adına ciddi katkıları olacağını biliyoruz. Bu noktada görev yapan, elini taşın altına koyan ve kendi mesaisinin dışında hizmet vermeye devam eden komisyon üyelerimize şükranlarımı sunuyorum. Verdikleri desteklerden ötürü kendilerine minnettar olduğumuzu özellikle belirtmek istiyorum” diye konuştu.

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