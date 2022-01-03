Doğum gününde kaza şoku yaşadı, burnu bile kanamadı Otomobilin aydınlatma direğine çarptığı kazada 1 kişi yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin aydınlatma direğine çarptığı kazada 1 kişi yaralandı. Kazayı burnu bile kanamadan atlatan sürücünün bugün doğum günü olduğu öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre kaza, Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bulvar üzerinde seyir halinde olan sürücü Esat Ö. (18) yönetimindeki 16 ARV 281 plakalı otomobil, kavşakta kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Kaza sonucu araçtaki yolcu Emre T. (19) yaralandı.
Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.