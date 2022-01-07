Sahipli köpeği kamyonetle çaldılar

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Bursa'da bir dükkanın önünde bağlı bulunan sahipli köpek çalındı. O ânlar kameralara yansıdı.

Olay, Bursa'da bir dükkanın önünde meydana geldi. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, dükkanın önünde bağlı olarak duran bir köpeği önce severek sakinleştiren şüpheli, daha sonra tasmasından tutarak hızla koşmaya başladı. İleride bekleyen kamyonete yönelen hırsız, köpeği kamyonete bindireceği sırada kaçan hayvanı tekrar yakaladı. O ânlar güvenlik kameralarına yansıdı.

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