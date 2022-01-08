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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gürsu Belediyesi'nde sosyal denge sevinci

İHA

Gürsu Belediyesi'nde sosyal denge sevinci

Gürsu Belediyesi’nde hizmet yapan memur ve sözleşmeli personeller, sosyal denge sözleşmesinin mutluluğunu yaşadı.
BemBirSen ve Gürsu Belediyesi arasında imzalanan sosyal denge sözleşmesi ile memur ve sözleşmeli personellere tavan ücret üzerinden iyileştirme yapılarak maaşlarda iyileştirme sağlandı. Toplu sözleşmede belirlenen en yüksek oran olan yüzde 120 üzerinden imzalanan sözleşme, 2022 ve 2023 yıllarını kapsayacak.
Sözleşme, Gürsu Belediyesi Toplantı Salonu’nda, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, BemBirSen Genel Başkanı Levent Uslu ve BemBirSen Şube Başkanı Erkan Ataman ile personelin katıldığı törenle imzalandı. “Gürsu’muz için gerçekleştirdiğimiz hizmetlerimizin kahramanları değerli çalışma arkadaşlarımın emeklerinin karşılığı olan bu sözleşmemizin hayırlı olmasını diliyorum” diyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Çalışma arkadaşlarımın, ilçemizin gelişimi için tüm hizmetlerimizi hayata geçirirken, kamu hakkı ve helalinden rızık elde etme hassasiyetiyle ortaya koydukları tüm emekleri için teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra, Gürsu’muzu geleceğe taşıyacak daha büyük hizmetlere, çalışma arkadaşlarımızın üstün emekleriyle imza atacağız. Memurlarımızın haklarını savunurken gösterdikleri uzlaşmacı tutum ve emekleri için Sayın Levent Uslu ve Bursa Şube Yönetimine teşekkür ediyorum ” dedi.
Sosyal denge sözleşme hakkının elde edilmesi ve yasalaşması yönünde yıllarca verdikleri büyük mücadeleyi anlatan BemBirSen Genel Başkanı Levent Uslu, Gürsu Belediyesi’yle imzalanan sözleşmenin hayırlı ve bereketli olması temennisinde bulundu. Sözleşmenin imzalanması noktasında verdiği destekten ötürü Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık’a teşekkürlerini ileten Uslu, Gürsu Belediyesi bünyesinde çalışan memurların sundukları hizmetlerin kalitesini daha da arttırarak, Sosyal Denge Sözleşmesi’nin teşekkürünü edeceklerini ifade etti ve memurlara çalışmalarında kolaylıklar diledi.
BemBirSen Bursa Şube Başkanı Erkan Ataman da, sözleşmenin hayırlı olmasını diledi ve sağlanan iyileştirme için Başkan Işık’a teşekkür etti.
Memurlar, yapılan iyileştirmeden memnuniyetlerini dile getirirken, imza töreninin ardından toplu fotoğraf çekildi.

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