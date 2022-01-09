Ünlü besteci Sanlıkol deneyimlerini Nilüfer’de paylaştı

Dünyaca ünlü Türk besteci Prof. Dr. Mehmet Ali Sanlıkol, Nilüfer Belediyesi Dr. Hüseyin Parkan Sanlıkol Müzik Enstrümanları Müzesi’nde bestecilik üzerine yaptığı masterclass ile sanatseverler ve müzisyenlerle buluştu. Bestelerinden örnekler sunan Sanlıkol, çalışmalarında yaptığı tercihleri de katılımcılarla paylaştı.

Nilüfer Belediyesi Dr. Hüseyin Parkan Sanlıkol Müzik Enstrümanları Müzesi, dünyaca ünlü besteci Prof. Dr. Mehmet Ali Sanlıkol’u müziğe gönül verenlerle buluşturdu. “Mehmet Ali Sanlıkol ile Bestecilik Üzerine Bir Masterclass” isimli etkinlikte ünlü müzik insanı, klasik Türk müziğinden ilhamla senfoni ve caz orkestraları için bestelenmiş örnekleri katılımcılara sundu. Bestelerini katılımcılara dinleterek önemli detay ve teknik altyapılar hakkında bilgi veren Sanlıkol, soruları da yanıtladı.

Müzik yaşamı hakkında da bilgiler veren Prof. Dr. Mehmet Ali Sanlıkol, küçük yaştan bu yana müzikte hep bir yenilik arayışında olduğunu ifade etti. Eserlerindeki tercihlerini paylaşan Sanlıkol, “Türk müziklerine Batı Müziği formatında yer verirken, besteciler mutlaka bazı uyumsal anlamda tercihler yapar. Bizim müziğimizin belli başlı bazı tınıları vardır. Bu sesleri Batı formatında uyarlamada herkesin farklı tercihleri olur. Ben de dünya çapında bestelerimde yaptığım tercihleri sizlerle paylaşmak istiyorum” dedi.

Türk müziğine dünyada bakışı da değerlendiren Sanlıkol, “Müziğimizin dünya çapında yer edinmesi için uğraşan çok fazla sanat insanı var. Geleneksel Türk müziklerinde farklı enstrüman ve tınılar Batı müziğine uyarlamada farklı bir pencere açtırabiliyor. Bizim tınılarımızı tanımayanlar, kendi müzikleriyle harmanlamada elbette güçlük çekebiliyor. Ama verilen emek sonunda ortaya çıkan eserler büyük beğeni alıp, kabul görebiliyor. Ben de eserlerimde bu uyumu yakalıyorum. Küçük yaşta müzik eğitimi almam ve farklı gruplarla farklı projelerde yer almak beni hep yeniliği aramaya yöneltti” diye konuştu.

Mehmet Ali Sanlıkol etkinliğin sonunda katılımcılara sertifika verdi.

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