Ziraî öğretimin 176. yılı BUÜ’de kutlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ziraî öğretimin 176. yılı BUÜ’de kutlandı

İHA

Ziraî öğretimin 176. yılı BUÜ’de kutlandı

Türkiye’de tarımsal eğitimöğretimin başlamasının 176. yıldönümü Bursa Uludağ Üniversitesi’nde (BUÜ) kutlandı.
Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Bayrak Alanı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk koyma töreni ile başlatılan faaliyetler, Mete Cengiz Kültür Merkezi’nde düzenlenen organizasyon ile devam etti. Programa Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adem Doğangün, Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Turgut, Ziraat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Başkanı Dr. Fevzi Çakmak, Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Başkanı Serkan Durmuş, Peyzaj Mimarları Odası Bursa Şubesi Başkanı Nejla Yörüklü, Mimarlar Odası Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Rahmi Dede, akademisyenler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile ziraat mühendisleri katıldı.
Açılış töreninde konuşan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Araştırma Üniversiteleri arasında yer aldıklarına işaret ederek; “Aday üniversiteler arasında yer alırken YÖK tarafından bazı sektörlerle eşleştirildik. Bu sektörler arasında Gıda Arz Güvenliği de bulunuyor. Pandemi süreci bize tarım ve gıda konusunda ne kadar hassas olmamız gerektiğini öğretti. Topraktan başlayan ve gıdanın pazarlamasına kadar süren, sağlık bilimlerinde beslenme ve diyatetiğe kadar devam eden ve sonrasında da hekimlikte tedaviye kadar çok geniş bir alanı kapsıyor. İşte biz bu alanda gıda biyoteknolojisi ile zootekni ve hayvan besleme temel alanlarında yetkin kılındık. Bu konuda da Türkiye’nin en önde gelen üniversitelerinden birisi haline geldik. Bundan sonraki süreçte de gıda ve tarım alanındaki çalışmalarımıza ağırlık vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.
“Özel sektör mantığı ile düşünmeliyiz”
Sektörlerle ilişkiler konusunda özel bir hassasiyete sahip olduklarının altını çizen Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, YÖK Başkanlığı tarafından hayata geçirilen 100/2000 Doktora Bursu ile TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı alanında önemli üniversitelerinden birisi olduklarını vurguladı. Türkiye’de ilk defa Ziraat Fakültesi’nin gıda mühendisliği alanında 2244 projesi almayı başardığını açıklayan Rektör Kılavuz; “Bu üniversitemiz ve sektör açısından çok büyük bir önem arz etmektedir. Ülkemiz, araştırma görevliliği statüsünde 4050 yıllık ezberlerin bozularak batı tarzı araştırmacıların yetiştirilmesi sistemine doğru evriliyor. Her zaman devletten bir adım atmasını beklememek gerekiyor. Bu alışkanlıklardan yavaş yavaş vazgeçmek ve özel sektör mantığı ile düşünebilmek gerekiyor. Türkiye’de ziraat fakültelerinin sayısının fazla olduğu doğrudur. Ancak pratik olarak ziraat mühendisi ihtiyacı dikkate alındığında şuandaki mezun sayısı bile yeterli olmayabilir. Tarım alanında özel sektörde çok güzel işler yapıldığını görüyoruz. Mezun öğrencilerimizin de aynı şekilde kıymetli girişimlere imza atacağına gönülden inanıyorum” dedi.
“Dünya artık başka kulvarlara ilerliyor”
Öğrencilerin tarım alanındaki ilgilerinin her geçen gün azaldığına işaret eden Kılavuz; “Bu ilgi kaybı konusunda hep birlikte kafa yormamız gerekiyor. Sektör temsilcilerinin de düşünmesi gerekiyor. Ancak akademik anlamda bizim de bu sorun hakkında düşünme zamanımız geldi ve de geçiyor. Her branşta öğrenci kayıpları oluyor. Geçmişte tekstil mühendisliği alanında öğrencilerin ilgisi kaybolmuşken, sektör temsilcilerinin müdahalesi ile ilgi ciddi anlamda arttı. Şimdilerde çevre mühendisliği bu sorunu yaşıyor. Benzer tarzda tarım ve gıda sektörünün de bu soruna el atması gerekiyor. Üniversiteler ve sektör temsilcileri oturup birlikte düşünecek ve çözüm yolu bulacak. Ben sorunun çözülebileceğine inanıyorum. Dünya artık başka noktalara ilerliyor. Bu gidişi iyi okumak ve müdahaleleri bu doğrultuda yapmak gerekiyor” açıklamasında bulundu.
BUÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Turgut ise fakülte bünyesinde 9 programın bulunduğunu ve bu programlarda toplam 2280 öğrencinin eğitimöğretime devam ettiğini açıkladı. Akademik kadronun genişlemeye devam ettiğini kaydeden Dekan Prof. Dr. İlhan Turgut; “Bilindiği gibi bir ülkenin gelişmişliğinde yetişmiş insan gücü büyük bir önem arz etmektedir. Bu ise iyi planlanmış bir eğitim ile mümkün olmaktadır. İyi yetişmiş, ufku geniş, kendine güvenen mezunlarımızın Türk tarımına yapacağı katkı elbette ki yadsınamaz. Bu hedeflere ulaşabilmek için eğitimöğretimin sürekli güncellenmesi gerekiyor. Şuanda ülkemizdeki ziraat fakültesi dekanları arasında bu konuda çalışmalar devam ediyor. Hazırlanacak rapor YÖK Başkanlığımıza iletilecek. Çağı yakalayabilmek için kadrolarımızı ve programlarımızı güncellemeye özel bir önem veriyoruz” şeklinde konuştu.
Açılış töreninde Ziraat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Başkanı Dr. Fevzi Çakmak, Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Başkanı Serkan Durmuş, Peyzaj Mimarları Odası Bursa Şubesi Başkanı Nejla Yörüklü, Mimarlar Odası Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Rahmi Dede de selamlama konuşması gerçekleştirdi.
Etkinlik, BUÜ Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selçuk Arslan’ın yaptığı ‘Akıllı Tarımda Gelişmeler’ konulu sunum ile devam etti. Törenin son kısmında akademik yükselmesi gelen öğretim üyelerine plaket takdim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yıldırım’dan öğrencilere YKS provası Yıldırım Belediyesi, üniversiteye hazırlanan gençlerin gerçek seviyelerini tespit etmeleri için deneme sınavı düzenledi
YEREL HABERLER Yıldırım’dan öğrencilere YKS provası Yıldırım ...
Göreve giden itfaiye aracı devrildi: 4 personel hayatını kaybetti (4)
YEREL HABERLER Göreve giden itfaiye aracı devrildi: 4 personel ...
Başkan Aktaş facia yerinde Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş: "Pırıl pırıl 4 arkadaşımızı kaybettik"
YEREL HABERLER Başkan Aktaş facia yerinde Büyükşehir Belediye ...
Türkyılmaz gazetecilerle buluştu
YEREL HABERLER Türkyılmaz gazetecilerle buluştu
Osmangazi’de satranç heyecanı devam ediyor Minik satranççılardan usta işi hamleler
YEREL HABERLER Osmangazi’de satranç heyecanı devam ediyor Minik ...
Dündar: “Hizmet işi gönül işi” AK Parti Osmangazi İlçe Danışma Meclisi toplandı
YEREL HABERLER Dündar: “Hizmet işi gönül işi” AK Parti Osmangazi ...
Uğur Mustafa Türk ve Sergen Yatağan Karacabey Belediyespor’da
YEREL HABERLER Uğur Mustafa Türk ve Sergen Yatağan Karacabey ...
Göreve giden itfaiye aracı devrildi: 4 personel hayatını kaybetti (3) - Yeniden
YEREL HABERLER Göreve giden itfaiye aracı devrildi: 4 personel ...
Nefes kesen deprem ve yangın tatbikatı
YEREL HABERLER Nefes kesen deprem ve yangın tatbikatı
Göreve giden itfaiye aracı devrildi: 4 personel öldü/ Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Göreve giden itfaiye aracı devrildi: 4 personel öldü/ ...
Göreve giden itfaiye aracı devrildi: 4 personel öldü/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Göreve giden itfaiye aracı devrildi: 4 personel öldü/ ...
13 aracın lâstiklerini kesip, adının baş harflerini yazdı
YEREL HABERLER 13 aracın lâstiklerini kesip, adının baş harflerini ...
Sevgilisiyle tartıştı, park halindeki araçların lastiklerini kesti
YEREL HABERLER Sevgilisiyle tartıştı, park halindeki araçların ...
Göreve giden itfaiye aracı devrildi: 4 personel öldü/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Göreve giden itfaiye aracı devrildi: 4 personel öldü/ ...
Göreve giden itfaiye aracı devrildi: 4 personel öldü (2)
YEREL HABERLER Göreve giden itfaiye aracı devrildi: 4 personel öldü ...
Bursa Büyükşehir Belediyespor, Masa Tenisi Süper Ligi’nde 4 maçta 3 galibiyet elde etti
YEREL HABERLER Bursa Büyükşehir Belediyespor, Masa Tenisi Süper ...
Matlı, Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı
YEREL HABERLER Matlı, Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı
Göreve giden itfaiye aracı devrildi: 4 personel öldü
YEREL HABERLER Göreve giden itfaiye aracı devrildi: 4 personel öldü
Başkan Kanar gazetecileri unutmadı
YEREL HABERLER Başkan Kanar gazetecileri unutmadı
Kazaya giden itfaiye kaza kırım ekibi kaza yaptı: 4 ölü Ağır yaralı hastaneye kaldırılan itfaiyecide hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kazaya giden itfaiye kaza kırım ekibi kaza yaptı: 4 ...
İnegöllü firma 100 personel alacak
YEREL HABERLER İnegöllü firma 100 personel alacak
Kazaya giden itfaiye kaza kırım ekibi kaza yaptı: 3 ölü 1 ağır yaralı
YEREL HABERLER Kazaya giden itfaiye kaza kırım ekibi kaza yaptı: 3 ...
SMA'lı Sefa'nın annesi: 1,5 kilo alırsa tedavi olamayacak, geceleri aç yatırıyorum
YEREL HABERLER SMA'lı Sefa'nın annesi: 1,5 kilo alırsa tedavi ...
6 asırlık köprü hayâl perdesinde Hayâl perdesinde prömiyer heyecanı
YEREL HABERLER 6 asırlık köprü hayâl perdesinde Hayâl perdesinde ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.