Ziraî öğretimin 176. yılı BUÜ’de kutlandı

Türkiye’de tarımsal eğitimöğretimin başlamasının 176. yıldönümü Bursa Uludağ Üniversitesi’nde (BUÜ) kutlandı.

Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Bayrak Alanı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk koyma töreni ile başlatılan faaliyetler, Mete Cengiz Kültür Merkezi’nde düzenlenen organizasyon ile devam etti. Programa Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adem Doğangün, Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Turgut, Ziraat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Başkanı Dr. Fevzi Çakmak, Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Başkanı Serkan Durmuş, Peyzaj Mimarları Odası Bursa Şubesi Başkanı Nejla Yörüklü, Mimarlar Odası Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Rahmi Dede, akademisyenler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile ziraat mühendisleri katıldı.

Açılış töreninde konuşan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Araştırma Üniversiteleri arasında yer aldıklarına işaret ederek; “Aday üniversiteler arasında yer alırken YÖK tarafından bazı sektörlerle eşleştirildik. Bu sektörler arasında Gıda Arz Güvenliği de bulunuyor. Pandemi süreci bize tarım ve gıda konusunda ne kadar hassas olmamız gerektiğini öğretti. Topraktan başlayan ve gıdanın pazarlamasına kadar süren, sağlık bilimlerinde beslenme ve diyatetiğe kadar devam eden ve sonrasında da hekimlikte tedaviye kadar çok geniş bir alanı kapsıyor. İşte biz bu alanda gıda biyoteknolojisi ile zootekni ve hayvan besleme temel alanlarında yetkin kılındık. Bu konuda da Türkiye’nin en önde gelen üniversitelerinden birisi haline geldik. Bundan sonraki süreçte de gıda ve tarım alanındaki çalışmalarımıza ağırlık vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.

“Özel sektör mantığı ile düşünmeliyiz”

Sektörlerle ilişkiler konusunda özel bir hassasiyete sahip olduklarının altını çizen Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, YÖK Başkanlığı tarafından hayata geçirilen 100/2000 Doktora Bursu ile TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı alanında önemli üniversitelerinden birisi olduklarını vurguladı. Türkiye’de ilk defa Ziraat Fakültesi’nin gıda mühendisliği alanında 2244 projesi almayı başardığını açıklayan Rektör Kılavuz; “Bu üniversitemiz ve sektör açısından çok büyük bir önem arz etmektedir. Ülkemiz, araştırma görevliliği statüsünde 4050 yıllık ezberlerin bozularak batı tarzı araştırmacıların yetiştirilmesi sistemine doğru evriliyor. Her zaman devletten bir adım atmasını beklememek gerekiyor. Bu alışkanlıklardan yavaş yavaş vazgeçmek ve özel sektör mantığı ile düşünebilmek gerekiyor. Türkiye’de ziraat fakültelerinin sayısının fazla olduğu doğrudur. Ancak pratik olarak ziraat mühendisi ihtiyacı dikkate alındığında şuandaki mezun sayısı bile yeterli olmayabilir. Tarım alanında özel sektörde çok güzel işler yapıldığını görüyoruz. Mezun öğrencilerimizin de aynı şekilde kıymetli girişimlere imza atacağına gönülden inanıyorum” dedi.

“Dünya artık başka kulvarlara ilerliyor”

Öğrencilerin tarım alanındaki ilgilerinin her geçen gün azaldığına işaret eden Kılavuz; “Bu ilgi kaybı konusunda hep birlikte kafa yormamız gerekiyor. Sektör temsilcilerinin de düşünmesi gerekiyor. Ancak akademik anlamda bizim de bu sorun hakkında düşünme zamanımız geldi ve de geçiyor. Her branşta öğrenci kayıpları oluyor. Geçmişte tekstil mühendisliği alanında öğrencilerin ilgisi kaybolmuşken, sektör temsilcilerinin müdahalesi ile ilgi ciddi anlamda arttı. Şimdilerde çevre mühendisliği bu sorunu yaşıyor. Benzer tarzda tarım ve gıda sektörünün de bu soruna el atması gerekiyor. Üniversiteler ve sektör temsilcileri oturup birlikte düşünecek ve çözüm yolu bulacak. Ben sorunun çözülebileceğine inanıyorum. Dünya artık başka noktalara ilerliyor. Bu gidişi iyi okumak ve müdahaleleri bu doğrultuda yapmak gerekiyor” açıklamasında bulundu.

BUÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Turgut ise fakülte bünyesinde 9 programın bulunduğunu ve bu programlarda toplam 2280 öğrencinin eğitimöğretime devam ettiğini açıkladı. Akademik kadronun genişlemeye devam ettiğini kaydeden Dekan Prof. Dr. İlhan Turgut; “Bilindiği gibi bir ülkenin gelişmişliğinde yetişmiş insan gücü büyük bir önem arz etmektedir. Bu ise iyi planlanmış bir eğitim ile mümkün olmaktadır. İyi yetişmiş, ufku geniş, kendine güvenen mezunlarımızın Türk tarımına yapacağı katkı elbette ki yadsınamaz. Bu hedeflere ulaşabilmek için eğitimöğretimin sürekli güncellenmesi gerekiyor. Şuanda ülkemizdeki ziraat fakültesi dekanları arasında bu konuda çalışmalar devam ediyor. Hazırlanacak rapor YÖK Başkanlığımıza iletilecek. Çağı yakalayabilmek için kadrolarımızı ve programlarımızı güncellemeye özel bir önem veriyoruz” şeklinde konuştu.

Açılış töreninde Ziraat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Başkanı Dr. Fevzi Çakmak, Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Başkanı Serkan Durmuş, Peyzaj Mimarları Odası Bursa Şubesi Başkanı Nejla Yörüklü, Mimarlar Odası Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Rahmi Dede de selamlama konuşması gerçekleştirdi.

Etkinlik, BUÜ Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selçuk Arslan’ın yaptığı ‘Akıllı Tarımda Gelişmeler’ konulu sunum ile devam etti. Törenin son kısmında akademik yükselmesi gelen öğretim üyelerine plaket takdim edildi.

