AK teşkilatlar yeni üyelerle gücüne güç katıyor

AK Parti Bursa İl Başkanlığı, Türkiye genelinde olduğu gibi partilerine yeni üyeler kazandırmaya devam ediyor.

Yeniden Refah Partisi önceki dönem Genel Merkez Engelliler Koordinasyon Birim Başkan Yardımcısı Seyithan Dönüş, beraberindeki heyet ile birlikte AK Parti saflarına katıldı. İl binasında yeni üyelere törenle rozetleri takıldı. AK Parti il yürütme ve yönetim kurulu üyelerinin de katıldığı törende konuşan AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, sözlerine yeni üyelerine hayırlı olmasını dileyerek başladı. Başkan Gürkan, AK Parti’nin kuruluşundan bu yana büyüyen, milletin güven ve desteği ile gün geçtikçe gücüne güç katan bir erdemliler hareketi olduğunu belirtti. Gürkan, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Lideri Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde Türkiye’nin önüne serilen vizyon ve yapılan hizmetlerin halkın takdir ve teveccühünü kazandığını vurguladı.

Davut Gürkan, “Partimizin gücüne güç katacak olan yeni üye çalışmalarımız Bursa genelinde aralıksız sürüyor. Hemşehrilerimizin çalışmalarımıza gösterdikleri ilgi ve verdikleri destek bizleri çok mutlu ediyor. 20 yıldır ilmek ilmek işlediğimiz her alanda söz sahibi, güçlü bir Türkiye hedef ve vizyonumuza hep birlikte yürüyecek ve gelecek nesillerimize dünyada her konuda iddialı ve refah bir ülke bırakacağız. Bu yolda yürürken şevkimiz ve yeni dava arkadaşlarımızla gücümüz gün geçtikçe artıyor. Bizlere, hizmetlerimize, vizyonumuza ve davamıza inanarak yol arkadaşlığı yapan her kademeden teşkilat mensuplarımıza ve desteklerini bizden esirgemeyen aziz milletimize teşekkür ediyorum” dedi.

