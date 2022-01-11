Bursaspor, U19 takımı ile maç yaptı - Namiq Alasgarov iki golle yıldızlaştı

İşçi ve Bağ-Kur emeklileri için zam talebi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bursaspor A takımı, U19 takımı ile maç yaptı. 20 sona eren maçta goller Namiq Alasgarov’dan geldi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarına devam eden Bursaspor’da bugün sürpriz bir maç oynandı. Basın mensuplarına haber verilmeyen karşılaşmada yeşilbeyazlı takım U19 takımını 20 mağlup etti. Vakıfköy Orhan Özselek Tesisleri’ndeki mücadelede golleri Namiq Alasgarov kaydetti. Bursaspor’da hazırlıklar yarın yapılacak olan idmanla birlikte devam edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.