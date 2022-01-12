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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa TB online Akademi 9 ayda 3 bin kişiye ulaştı

İHA

Bursa TB online Akademi 9 ayda 3 bin kişiye ulaştı

Bursa Ticaret Borsası’nın, üyelerini dijital çağın bilgi ve becerileriyle donatmak, işletmelere farklı bir vizyon kazandırmak hedefiyle hayata geçirdiği, Bursa TB Online Akademi projesi kapsamında gerçekleştirilen eğitimlerden 2021 yılında 3 bine yakın kişi yararlandı.
Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) tarafından, üyelerinin yanı sıra KOBİ’leri, üreticileri, öğrencileri ve işletmeleri dijital dünyaya hızlı bir şekilde hazırlamak hedefiyle hayata geçirilen ‘Bursa TB Online Akademi’ projesi, yoğun eğitim dönemini geride bıraktı. Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Ziraat Fakültesi ile imzalanan iş birliği protokolleri kapsamında, 9 ayda 31 akademisyen tarafından işletme, yönetim, pazarlama, gıda, tarım ve hayvancılık alanlarında 57 eğitim gerçekleştirildi. İlk çevrimiçi eğitimine mart ayında başlayan Bursa TB Online Akademi, kısa süre içinde önemli bir başarıya imza attı.
Zoom platformu ve Youtube üzerinden düzenlenen Bursa TB Online Akademi’de, “Mali Analiz”, “Pazarlama Yönetimi”, “Makroekonomik Göstergelerin Yorumlanması”, “Dijital ve Kripto Paralar”, “Organik Sebze Yetiştiriciliği”, “Tarımda Yeni Teknolojiler ve Yönelimler”, “Sürü Yönetimi ve Sığır Islahı”, “İpekböceği Yetiştiriciliği” başta olmak üzere pek çok konu başlığı altında eğitimler gerçekleştirildi. Bursa TB üyelerinin yanı sıra Türkiye’nin farklı bölgelerinden ve Almanya, Belçika, Amerika Birleşik Devletleri, Romanya, Yunanistan başta olmak üzere birçok ülkeden yoğun ilgi gören eğitimlere, mart ve aralık aylarını kapsayan dönemde yaklaşık 3 bin kişi katıldı. Eğitimlerin tümüne katılım sağlayan 712 kişiye ise katılım sertifikası verildi.
Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, korona virüs salgını ile birlikte dijitalleşme ve eticaret kavramlarının çok daha fazla önem kazandığını vurguladı. Dünyanın baş döndüren bir hızda dijital dönüşümden geçtiğine dikkat çeken Başkan Matlı, “Bursa Ticaret Borsası olarak üyelerimizin, KOBİ’lerimizin ve özellikle tarım alanında eğitim gören öğrenciler ve faaliyet gösteren girişimcilerimizin dijitalleşme yolculuklarına katkı sağlamak, onlara rehberlik etmek adına Bursa TB Online Akademi projesini hayata geçirdik. Artan küresel rekabette bir adım önde olmak için ortaya çıkan yeni iş fırsatları doğrultusunda belirlediğimiz eğitim içeriklerimizle, üyelerimiz başta olmak üzere tüm katılımcılarımıza dijitalleşme süreçlerini, işlerine nasıl hızlı biçimde adapte edebileceklerini anlattık. Nitekim mart ayında başlattığımız eğitimlerimize 9 ay gibi kısa bir sürede 3 bin kişi katılırken, Youtube üzerinden paylaştığımız eğitim içeriklerimiz 290 saatin üzerinde izlenme oranıyla büyük ilgi gördü” dedi.
Bursa TB Online Akademi ile Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu girişimci sayısının artırılması adına öncülük ettiklerinin altını çizen Özer Matlı, eğitimlerin 2022 yılında da devam edeceğini ifade etti. Yeni dönem eğitimlerinin daha interaktif ve hibrit modelde hazırlandığını kaydeden Başkan Matlı, “Pandemi sebebiyle 2021 yılında online platformlarda gerçekleştirmek zorunda kaldığımız eğitimleri, yeni yılla birlikte salgın koşullarına bağlı olmakla birlikte ağırlıklı olarak fiziki ortama taşımayı arzu ediyoruz. Söyleşi formatında hazırladığımız eğitim içerikleri ile Türkiye’nin de yakından tanıdığı, alanlarında uzman isimleri katılımcılarımızla buluşturmayı hedefliyoruz. Bunun yanı sıra hayata geçirmeyi planladığımız ‘Online MBA’ programı ile de üyelerimizin ticari faaliyetlerine katkı sağlamayı hedefliyoruz” diye konuştu.
Şubat ayı içerisinde başlaması planlanan eğitimler bu yıl da borsa üyelerinin yanı sıra, KOBİ’lerin, üreticilerin, öğrencilerin, girişimcilerin ve kendini geliştirmek isteyen herkesin katılımlarına açık olacak. Bursa TB Online Akademi’de yıl boyunca “Liderlik, Finansal Risk Yönetimi, Finansal Okuryazarlık, Pazar Araştırma, ETicaret ve Dijital Pazarlama” gibi eğitim başlıklarının yanı sıra “Akıllı Tarım” ve “Yeşil Mutabakat” gibi tüm dünyanın odağında yer alan konularda da eğitimler ve seminerler düzenlenecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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