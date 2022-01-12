Yıllar sonra yanına gelen kızına 'cinsel istismar'dan tutuklandı



BURSA, (DHA)BURSA'da M.S.'nin. (43), kızı Z.S.´ye (20) içki içirip, cinsel istismarda bulunmak suçlamasıyla 2 yıldır tutuksuz yargılanığı davada karar çıktı. M.S. ile kızı arasında geçen telefon görüşme kayıtları ve mesajlaşmaların yer aldığı bilirkişi raporunu dikkate alan mahkeme heyeti, suçunu sabit gördüğü babayı, 'nitelikli cinsel istismar' suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırıp, tutuklanmasına karar verdi. M.S. adliyede gözaltına alınarak cezaevine gönderildi.

Bursa'da yaşayan M.S., 10 yıl önce eşinden boşandı. Boşanmanın ardından çiftin kızı Z.S.´nin velayeti annesine verildi. İkinci evliliğini yapan anne, kızıyla birlikte Gaziantep´e taşındı. Bu süreçte M.S. de ikinci evliliğini yaptı. Z.S., iki yıl önce ulaştığı babasıyla yaşamaya karar verip, 2020 yılının Mart ayında Bursa´ya geldi. İddiaya göre M.S., ikinci eşi evde olmadığı sırada içki içirdiği kızına, cinsel istismarda bulundu. Yaşananları kimseye anlatamayan Z.S., olaydan bir ay sonra Çarşı Polis Merkezi´ne giderek, şikayetçi olup, babasıyla yaptığı telefon görüşmesi kaydı ve mesajlaşmaları delil olarak sundu. Şikayetin ardından gözaltına alınan M.S., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

'BABA ŞEFKATİ SANDIM'

M.S. hakkında `nitelikli cinsel istismar´ suçundan Bursa 12´nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Yargılama aşamasında ifade veren Z.S., "Babam bana içki içirdi. Sonra da zorla cinsel ilişkide bulundu. Önce, baba şefkatiyle bana sarılıp sevdiğini düşündüm. Sonrasında kötü niyetli olduğunu anladım. Olayı kimseye anlatamadım. Sonra aramızda geçen konuşmaları ve yazışmaları kaydettim. Polise şikayette bulundum. Ben, bir kez uyuşturucu kullandım. Daha sonra hiç almadım. Babamdan şikayetçiyim" dedi.

'İFTİRA ATIYOR'

Dava ile ilgili yargılamaya devam edildi. Duruşmada kendisine yöneltilen suçu kabul etmeyip, kızını yalancılıkla suçlayan M.S., "Eski eşimin yanında kalan kızımı 2020 yılında ben ulaşıp buldum. Evime getirdim. Kendisi, uyuşturucu madde kullanıyordu. Psikiyatrik tedavi görüyordu. İntihara teşebbüs ettiği zamanlar da oldu. Benimle kaldığı dönemde odasında, sabaha kadar telefon görüşmesi yapıyordu. Babası olarak zaman zaman odasına girip kendisine nasihatlarda bulundum. Cinsel istismarda bulunmadım. Annesiyle aramızda olan husumetten dolayı bana böyle bir iftira atılıyor. Yanımda 5 ay kaldıktan sonra polise gidip şikayetçi oldu" dedi.

ADLİYEDE GÖZALTINA ALINIP TUTUKLANDI

Mahkeme heyeti, genç kızın, babasıyla yaptığı telefon görüşme kayıtları ve mesajlaşmalarının yer aldığı bilirkişi raporunu inceledi. Raporu dikkate alan mahkeme heyeti, M.S.´yi `nitelikli cinsel istismar´ suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırdı. Cezada iyi hal indirimi uygulamayan mahkeme, sanığın tutuklanmasına karar verdi. Duruşmanın ardından adliye polisi tarafından gözaltına alınan M.S., cezaevine götürüldü.

YAŞAM KOÇUNA DA CİNSEL SALDIRI DAVASI

Bu arada Z.S. geçen yıl şubat ayında, psikolojik destek almak için gittiği yaşam koçu ve aile terapi merkezinde uzman olan O.D.'nin (51) cinsel saldırısına uğradığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Savcılık soruşturması sonrası tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan O.D. hakkında ağır ceza mahkemesinde, 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. O.D.'nin yargılanmasına şubat ayında başlanacak.FOTOĞRAF

DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Halil ÖZÇOBAN

2022-01-12 11:36:40



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.