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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

2021 yılında 878 araçlık otopark hizmete açıldı

İHA

2021 yılında 878 araçlık otopark hizmete açıldı

İnegöl Belediyesi, hızla artan araç sayısına karşın şehir merkezinde otopark sayısını arttırmaya devam ediyor. 2021 yılında Fen İşleri Müdürlüğü 7 ayrı noktada toplam 640 araçlık otopark üretirken, Park Bahçeler Müdürlüğü ise 9 farklı alanda 238 araçlık otoparkı şehre kazandırdı. Öte yandan, 2021 yılında şehrin yeşil alan miktarı 48 bin 501 metrekareye yükseldi.
İnegöl Belediyesi, 2021 yılında Park ve Bahçeler Müdürlüğü marifetiyle şehrin bu alandaki ihtiyaçlarını gidermek adına yoğun bir çalışma dönemi geçirdi. Şehir merkezinde sıkışmış yapılar arasında ilçe halkının nefes alacağı sosyal donatı alanlarını hayata geçiren İnegöl Belediyesi, ayrıca yeşil alan oranını arttırmak adına pek çok çalışma yaptı. Yine hızla artan araç sayısına karşın uygun bulunan alanlarda yeni otoparklar yapılarak mahalle aralarında parklanma sorununa çözüm üretildi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün 2021 çalışmalarına ilişkin açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl adına en önemli konulardan birinin otopark olduğunu söyledi. Bu alanda hem Park Bahçeler Müdürlüğü hem de Fen İşleri Müdürlüğü’nün çalışma yürüttüğünü kaydeden Taban, “Fen İşleri Müdürlüğümüz 2021 yılında 7 ayrı alanda 640 araçlık otopark üretti. Park Bahçeler Müdürlüğümüz de hızla artan araç sayısına karşın bu konuda sürekli bir çalışma içerisinde olan müdürlüklerimizden. Yapılan her çalışmada mutlaka otopark alanları da oluşturmaya gayret ediyoruz. Bu bir çocuk oyun alanı da olsa, bir koruluk alan da olsa etrafında otoparklar oluşturarak parklanma sorununu giderme adına mahalle aralarında çözümler üretiyoruz. Park Bahçeler Müdürlüğümüz bu kapsamda 2021 yılında 1 otopark alanında revize çalışması yaparken, 9 ayrı alanda da yeni otoparklar oluşturdu. Toplamda 238 araçlık yeni otopark üretildi. Toplamda iki müdürlüğümüz 878 araçlık otopark yapımını tamamladı” dedi.
Park Bahçeler Müdürlüğünün önemli çalışmalarından birinin de şehrin yeşil alan miktarı olduğuna dikkat çeken Başkan Taban, “Bu noktada göreve geldiğimiz günden bu yana ifade ettiğimiz bir hedefimiz var. İnegöl içerisinde yeşillikler değil, yeşiller içerisinde bir İnegöl hayal ediyoruz. Dolayısıyla planlamamızı da bu şekilde yapmaya gayret gösteriyoruz. Geçtiğimiz yıl şehrimizin yeşil alan miktarı 40 bin metrekareyken, bu yıl toplam yeşil alan miktarımız 48 bin 501 metrekareye ulaştı. 8 bin 500 metrekare yeni yeşil alan üretildi. Yine kişi başına düşen yeşil alan miktarımız ise geçtiğimiz yıl 3,72 metrekare iken bu yıl 3, 78 metrekareye çıktı. Yıl içerisinde yapılan çalışmalarda 3 mevcut koruluk alan revize edilirken, 6 adet yeni koruluk alan yapımı gerçekleştirildi. 2021 yılında toplamda ise şehrimizde 2 bin 498 adet fidan dikimi gerçekleştirildi” açıklamalarında bulundu.
Park Bahçeler Müdürlüğü’nün şehre yeni sosyal donatı alanları kazandırma noktasında da yoğun bir yılı geride bıraktığını kaydeden Alper Taban, “2021 yılında hem yeni çocuk oyun alanları hem de revize çalışmalarımız oldu. Kullanım ömrünü tamamlamış 5 adet çocuk oyun alanı günün şartlarına uygun şekilde revize edilirken, farklı mahallelerimizde 9 adet yeni çocuk oyun alanı da vatandaşlarımızın kullanımına kazandırdık. Ayrıca 2 semt sahamızda revize çalışması gerçekleştirirken, 1 yeni semt sahasını da şehrimize kazandırdık. Şu anda yapımı devam eden 4 semt sahamızı da en kısa sürede tamamlayarak hizmete alacağız” dedi.

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