Bursaspor son 9 maçta 1 kez kazanabildi

Bursaspor, ligde çıktığı son 9 maçta 1 kez kazanırken, sadece 5 puan toplayabildi.

Spor Toto 1. Lig’in 20. haftasında Adanaspor’a 31 mağlup olan Bursaspor’da işler iyi gitmiyor. Yeşilbeyazlı takım ligde çıktığı son 9 maçta sadece 1 kez kazanabildi. Bursaspor, tek galibiyetini Denizlispor deplasmanında alırken, Manisa FK ve Menemenspor’la da berabere kaldı. 9 maçta 5 puan toplayan Bursaspor, 6 kez yenildi. Bursa ekibi, Kocaelispor, İstanbulspor, Gençlerbirliği, Ümraniyespor, Bandırmaspor ve Adanaspor’dan puan dahi alamadı.

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