Bursaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hakemi belli oldu

BursasporBüyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hakemi belli oldu. Kritik müsabakayı Murat Erdoğan yönetecek. Erdoğan yönetiminde 3 maça çıkan Yeşilbeyazlı takım, 2 galibiyet alırken, sadece 1 kez yenildi.
Spor Toto 1. Lig’in 21. haftasında görev yapacak olan hakemler beli oldu. Bitci Timsah Park’ta Pazar günü saat 19.00’da oynanacak olan BursasporBüyükşehir Belediye Erzurumspor maçını hakem Murat Erdoğan yönetecek. Erdoğan’ın yardımcılıklarını Ali Can Alp ve Suat Güz yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Veli Karakaya olacak. Erdoğan yönetiminde bugüne kadar 3 maça çıkan yeşilbeyazlı takım, 2 galibiyet 1 mağlubiyet alırken, tek yenilgiyi de Erzurumspor’a karşı alması dikkat çekti. Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise 4 maçta tek galibiyetini Bursaspor’a karşı alırken, 2 kez beraberlikle, 1 defa da mağlubiyetle sahadan ayrıldı.
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