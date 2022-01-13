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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İnegöl Belediyesi sıfır atık uygulamalarında Türkiye’ye örnek oluyor

İHA

Bursa'nın ilk Sıfır Atık Ofisini kurarak özellikle son 3 yılda bu alanda önemli çalışmalar ortaya koyan İnegöl Belediyesi, Türkiye'ye örnek oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İnegöl Belediyesi'nin sıfır atık ve çevre uygulamalarını "En İyi Uygulama Örnekleri" arasında gösterdi. Türkiye'deki diğer belediyelere İnegöl Belediyesi'nin uygulamaları sunumla anlatıldı.

İnegöl Belediyesi sıfır atık uygulamalarında Türkiye’ye örnek oluyor

Bursa’nın ilk Sıfır Atık Ofisini kurarak özellikle son 3 yılda bu alanda önemli çalışmalar ortaya koyan İnegöl Belediyesi, Türkiye’ye örnek oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İnegöl Belediyesi’nin sıfır atık ve çevre uygulamalarını “En İyi Uygulama Örnekleri” arasında gösterdi. Türkiye’deki diğer belediyelere İnegöl Belediyesi’nin uygulamaları sunumla anlatıldı.
İnegöl Belediyesi, 2019 yılında Bursa ilçeleri arasında ilk Sıfır Atık Ofisi’ni kurarak bu alanda özellikle son 3 yılda önemli çalışmalara imza attı. Şehrin temizlik yönteminin değiştirilmesinden yapılan farkındalık çalışmalarına, temizlik hizmetlerinin belediye bünyesine dahil edilmesinden çeşitli kampanyalara pek çok farklı uygulamayı hayata geçiren İnegöl Belediyesi’nin çalışmaları, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın da dikkatini çekti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ile Türkiye Belediyeler Birliği iş birliğinde İl ve İlçe Belediyelerine yönelik düzenlenen Sıfır Atık Uygulama Seminerinde, İnegöl Belediyesi’nin uygulamaları “En İyi Uygulama Örnekleri” arasında gösterildi.
Türkiye genelinde 5 belediyenin uygulamalarının diğer kurumlara örnek olarak sunulduğu online seminerde; Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Doç. Dr. Birol Ekici, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı Recep Akdeniz ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Sıfır Atık Envanter ve Eğitim Şube Müdür Vekili Hülya Çakır da hazır bulundu. Burada İnegöl Belediyesi Çevre Mühendisi Yasin Akbaba, uygulanan yöntemler ve sıfır atık çalışmalarına ilişkin bir sunum yaptı.
Aylık 450 ton ambalaj atığı toplanıyor
2019 yılı Mart ayında Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde Sıfır Atık Ofisi kurulduğunu ifade eden Yasin Akbaba, şöyle konuştu: “Daha sonra ofislerde geri dönüşüm toplama alanları oluşturuldu, personele yönelik bilinçlendirme çalışmaları yapıldı. Şehirde çöp toplama yöntemi de değiştirildi. Poşetle yapılan çöp toplama yerine bireysel konteyner sistemine geçildi. Konteynerlerle birlikte şehirde her haneye iç mekan ambalaj atığı toplama kutuları dağıtıldı. Yaklaşık 86 bin 587 geri dönüşüm kutusunu hanelere dağıttık. Pandemi sürecinde de sokağa inerek 15 bin 450 haneye birebir sıfır atıkla ilgili bilgi verdik. Bunun sonucunda atık miktarlarında ciddi artış yaşandı. Yüzde 80 civarında artış yaşandı. Geri dönüşüm toplama operasyonunu da aynı zamanda kendi bünyemize dahil ederek kendi personel ve araçlarımızla bu işi sürdürmeye başladık. Firmalarda ister istemez aksaklıklar olabiliyordu. Şu an aylık 450 ton ambalaj atığı topluyoruz.”
“Sanayi şehri olmamızdan dolayı burada tehlikesiz atıklarla ilgili de sorunlar yaşıyorduk. Kumaş, sünger, kırpıntı gibi atıkları toplamak için bir merkez oluşturduk. Vatandaşlarımız bu atıklarını merkeze getiriyorlar ve biz de lisanslı yakma tesislerinde bertaraf edilmesini sağlıyoruz. Yine 1. Sınıf atık getirme merkezimizi de açtık. Atık ilaçlarla ilgili de şehrimizde bulunan 5 eczaneye atık ilaç toplama ekipmanları yerleştirildi. Atık yağlarla ilgili de vatandaşı yönlendirici ödüllü kampanyalarımız var. Atık yağlara karşılık vatandaşlarımıza çeşitli hediyeler veriyoruz. Bununla birlikte katılım yüzde 50 oranında arttı. Kullanılmış giysilerle ilgili de şehir genelinde 100 noktada kıyafet kumbaraları oluşturduk. Eskiden çöp kenarlarına bırakılan kullanılmış kıyafetler artık bu kumbaralarda kullanılıyor.”
“İklim değişikliği eylem planı hazırlıkları kapsamında şehrin 8 ayrı noktasında hava kalitesi ölçümüyle ilgili cihazlar yerleştirildi. Yapılan takip ve çıkan sonuçlara göre bu konuda yol haritamız oluşturulacak. Tüm ek hizmet binalarımızla ilgili de sıfır atık belgelerimizi aldık.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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