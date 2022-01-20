Bursa'da korkutan yangın

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir apartmanın zemin katında yangın çıktı.

Yangın Yenice Mahallesi Molla Mansur Çıkmazı Sokakta bulunan 3 katlı binanın zemin katında henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Evden zor çıkan aile durumu itfaiyeye bildirdiler. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler alevlere müdahale ederek kısa sürede yangını söndürdü. Yangın sonucu evde hasar meydana geldi.

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