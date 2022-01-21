Bursa-İstanbul otobanında korkutan yangın

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Bursaİzmirİstanbul otoyolu üzerinde meydana gelen yangında bir kamyon küle döndü.

Yangın, gece saatlerinde Bursaİzmirİstanbul otoyolu Mudanya kavşağı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, arıza yapan kamyon, sürücüsü tarafından emniyet şeridine çekildi. Henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı alevlere teslim olan kamyon itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülürken, kullanılamaz hale geldi. Yangınla alakalı tahkikat sürüyor.

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