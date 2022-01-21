M. Kemalpaşa'da su kesintisi

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Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar dolayısıyla Mustafakemalpaşa ilçesinin Hamidiye Mahallesi, Yalıntaş Caddesi, Güven Sokak, Şehit Fedai Çakır Sokak ile civarında 24.01.202224.02.2022 tarihleri arasında 10:0018:00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak.

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