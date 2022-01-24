Kampüsteki kızıl geyikler beyaz örtüde; o anlar dronla görüntülendi



Gökhan ÖZHAN/BURSA, (DHA)BURSA Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Görükle Kampüsü içerisinde kurulan doğal yaşam alanında bakılan kızıl geyikler, dron ile görüntülendi.

BUÜ Veteriner Fakültesi'nin kontrolünde bakımı yapılan 42 kızıl geyik, 72 hektarlık alanda yaşamlarını sürdürüyor. Yoğun kar yağışın sürdüğü bölgede geyikler bölgeye bırakılan otlarla besleniyor. Yaz aylarında dünyaya gelen ve ilk kez karla tanışan yavru geyikler ise sürüden ayrılmadan beyaz örtüde geziyor. Geyiklerin o anları ise dron ile görüntülendi.

2004 YILINDA KURULDU

Türkiye'de aşırı avlanma sonucu sayıları giderek azalan ve yaşam alanlarını yitiren kızıl geyikler için üniversite yerleşkesi içerisine 2004 yılında yetiştirme merkezi kuruldu. Yaşam alanları Türkiye'nin Marmara ve Batı Karadeniz bölgeleri olan kızıl geyikler, daha sonra Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü'nce yaban hayatının desteklenmesi için uygun görülen koşullara sahip ormanlara bırakılmaya başlanmıştı.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Gökhan ÖZHAN

2022-01-24 16:23:34



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