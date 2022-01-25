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224 Bursa ve Bursaspor Gönüllüleri Derneği’nin yeni başkanı Mustafa Kemal Şençayır oldu

İHA

224 Bursa ve Bursaspor Gönüllüleri Derneği'nde yeni başkan Mustafa Kemal Şençayır oldu. Şençayır, "Bursa'nın değerlerine ve Bursaspor'a daha fazla katkı sunmak en büyük önceliğimizdir" dedi.

224 Bursa ve Bursaspor Gönüllüleri Derneği’nin yeni başkanı Mustafa Kemal Şençayır oldu

224 Bursa ve Bursaspor Gönüllüleri Derneği’nde yeni başkan Mustafa Kemal Şençayır oldu. Şençayır, “Bursa’nın değerlerine ve Bursaspor’a daha fazla katkı sunmak en büyük önceliğimizdir” dedi.
Bursa’da 2010 yılından beri faaliyet gösteren 224 Bursa ve Bursaspor Gönüllüleri Derneği’nde bayrak değişimi yaşandı. 2 yıldır derneğin başkanlığını yürüten Meftun Saçkeser, organize edilen geceyle birlikte bayrağı Mustafa Kemal Şençayır’a devretti. Dernek üyelerinin katılımıyla gerçekleşen organizasyonda konuşan eski Başkan Meftun Saçkeser, “Pandeminin gölgesinde birbirimizden uzakta geçirdiğimiz bir dönem oldu.Bizim dönemimiz deki şanssızlıklar umarım yeni başkanımız dönemimizde yaşanmaz sağlıklı başarılı ve hep birlikte bir dönem olur” ifadelerini kullandı.
“Her türlü desteğe devam edeceğiz”
Organizasyonda konuşan yeni Başkan Mustafa Kemal Şençayır ise, “224 Bursa ve Bursaspor Gönüllüleri Derneği 20222024 dönem yönetimi olarak Bursa’nın değerlerine ve Bursaspor’a daha fazla katkı sunmak en büyük önceliğimizdir. Gönül verdiğimiz bu oluşumda şehrimize ve şehrimizin takımı Bursaspor'a her türlü desteği vermeye bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada vermeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu. 224 Bursa ve Bursaspor Gönüllüleri Derneği’nin yeni yönetim kurulu şu şekilde: Mustafa Kemal Şençayır (Başkan) Melih Küçükindere, Cihan Kayrak, Enis Altun, Aykut Arda, Murat Gültekin.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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