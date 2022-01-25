Çaycının buzda zor anları kamerada

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Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'da buzla kaplı sokakta dengesini kaybeden çaycının yaşadığı zor anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İnegöl ilçesi Mesudiye Mahallesi'nde, 2'nci el araç satışının yapıldığı Galericiler Sitesi'nde, bir iş yerine tepsiyle çay götüren kişi, boş bardakları da topladı. Bardakları tepsiye koyup iş yerinden çıkan çaycı, buzda dengesini kaybedip düştü. Çaycı yere düşünce, tepsi ve bardaklar da başka bir yöne savruldu. Yerden güçlükle kalkan çaycı, kendisine gülen esnafa da kızdı. O anlar ise iş yerinin güvenlik kameları tarafından saniye saniye kaydedildi.DHA-Genel Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2022-01-25 10:54:13



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