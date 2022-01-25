Bursa'da kızaklı, poşetli, leğenli kar eğlencesi

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Abdulselam UĞUR/BURSA, (DHA)BURSA'da 5 gündür kar yağışı etkili olurken, kentte yaşayanlar poşet, leğen, kızak ve patenlerle sokak aralarında kaydı.

İl genelinde 21 Ocak'ta başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kent merkezinde kar kalınlığı 12, yüksek kesimlerde ise 25 santimetreye kadar ulaştı. Karın keyfini çıkarmak isteyenler sokağa çıkarak kaydı. Hamamlıkızık Mahallesi'nde toplanan kadınlar poşetlerle kayarken, Çağlayan Mahallesi'nde traktörün arkasına bağlanan kızaklarla kayanlar keyifli anlar yaşadı. Gürsu ilçesinde de bir genç buz pateni ile caddede kayarken, bazı vatandaşlar kar altında sabah sporu yaptı. Bir işletmenin kuryeleri de leğen ve bidonlarla paket servis hizmeti sağladı. Renkli görüntüler, cep telefonu kamerasına yansıdı.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Abdulselam UĞUR

2022-01-25 11:17:19



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