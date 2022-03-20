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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursaspor - Balıkesirspor: 2-1

DHA

Bursaspor - Balıkesirspor: 2-1


İsmail Hakkı SEYMEN / BURSA,(DHA)-STAT: Bitci Timsah Park
HAKEMLER: Yusuf Ziya Gündüz, Gökmen Baltacı, Mehmet Şengül, Barkın Kara
BURSASPOR: Canberk Yurdakul Onur Atasayar, Ramazan Keskin (Dk. 39 Kubilay Sönmez), Namık Alaskarov (Dk. 90+3 Yusuf Türk), Thievy Bifouma (Dk. 81 Hasan Ayaroğlu), Furkan Emre Ünver, Mert Yılmaz, Zalazar, Burak Altıparmak, Tuğbey Akgün (Dk. 46 Joao Pedro), İsmail Yüksek (Dk. 39 Massımo Bruno)
BALIKESİRSPOR: Atilla Özmen Sedat Dursun, Batuhan İşçiler, Doğa İşeri (Hüseyin Karabey), Erdem Gökçe, Cedric Kore (Dk. 58 Cumali Bişi), Kethevoama (Dk. 59 Ali Doğan), Nwankwo, İbrahim Halil Çolak, Osumanu Otoo(Dk. 59 Oltıon Bilalli), Ambrose (Dk. 71 Birol Parlak)
GOLLER: Dk. 53 Onur Atasayar, Dk. 65 Joao Pedro (Bursaspor) Dk. 21 Sedat Dursun (Balıkesirspor) 
SARI KARTLAR: Cedric Kore, Batuhan İşçiler (Balıkesirspor)Spor Toto 1´inci Lig´in 29´uncu haftasında Bursaspor sahasında konuk ettiği Balıkesirspor´u 2-1 mağlup etti.22´nci dakikada Balıkesirspor öne geçti. Kazanılan kornerde Kethevoama ceza sahasına sert bir orta yaptı. Ceza sahasında Bursaspor defansının dokunamadığı topa kafasını uzatan Sedat Dursun topu filelere gönderdi: 0-1.
53'üncü dakikada Bursaspor beraberliği yakaladı. Rakip yarı sahasında topla buluşan Bifouma sağ çaprazdan ceza sahasına girip, ortasını yaptı. Balıkesirspor kalecisi Atilla Özmen açılarak topa müdahale etmek istedi ancak Özmen´i de geçen topa arka direkte dokunan Onur Atasayar topu ağlara gönderdi: 1-1.
64'üncü dakikada Bursaspor öne geçti. Ceza sahası sağ çaprazında kazanılan serbest vuruşta topun gerisine Furkan Ünver geçti. Bu oyuncunun ortasında Balıkesirspor savunmasının müdahale edemediği topa arka direkte dokunan Joao Pedro meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve Bursaspor sahasında Balıkesirspor´u 2-1 mağlup etti.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN
2022-03-20 18:14:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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