Bursa'da korkutan fabrika yangınında bir itfaiye eri yaralandı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir fabrika alanında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları ile kontrol altına alınırken, bir itfaiye eri yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Fatih Mahallesi'nde otoyol kenarında A.K.'ye ait mutfak eşyaları montajı yapılan, ayrıca plastik deposunun bulunduğu bir fabrika alanında yangın çıktı. Fabrikanın iç bölümünde bulunan ve çoğunluğu plastik malzemelerin yer aldığı alanda elektrik arızasından çıktığı belirlenen yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Yoğun dumandan dolayı müdahalenin zor yapıldığı yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik mücadelesi sonucu kontrol altına alındı. Yangına müdahale ettiği sırada eli kesilen bir itfaiye eri, olay yerinde bekletilen ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yangında işyerinde büyük maddi hasar meydana gelirken, bazı çalışanlar yangına müdahale esnasında dumandan etkilendi. Polis ve itfaiye ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

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