Bursa’da ramazan etkinlikleri renkli görüntülere sahne oluyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayının manevi ikliminin tüm şehri sarması amacıyla birbirinden farklı etkinliklere imza atıyor. Tasavvuf müziğinin önemli isimlerinin ilahi ve kasideler seslendirdiği programlara, Bursalılar yoğun ilgi gösteriyor.
Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlikler, ramazan ayının manevi atmosferine ayrı bir anlam katıyor. Şehrin çeşitli noktalarında birbirinden farklı programlar sürerken, tasavvuf müziğinin değerli isimleri Bursalılar için sahne alıyor. Tayyare Kültür Merkezi’ndeki 'Ramazanın ruhu, insanın huzuru' adlı konser ve söyleşi programları, Ramazan ayı boyunca ücretsiz olarak devam edecek. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programlar çerçevesinde Sedat Anar ve Eşref Ziya Terzi sahne alırken, Metin Çakar'ın kum sanatıyla yaptığı birbirinden güzel resimler ilgi gördü.
'Ramazanın ruhu, insanın huzuru' programı
17 Nisan Mustafa Demirci konseri
20 Nisan Bahadır Yenişehirlioğlu söyleşisi
29 Nisan Resul Aydemir konseri
30 Nisan Ömer Karaoğlu konseri
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.