Mustafakemalpaşa’da tüm yetki çocuklara geçti

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makamını ve tüm birimleri çocuklara devreden Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, tüm yetkiyi bıraktığı çocuklara unutamayacakları bir anı bıraktı. Çocuk başkan ve ekibinin ilk talimatı ve incelemesi ise yapımı devam eden Gençlik, Spor, Kültür Merkezi’ne yönelik oldu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında, Mustafakemalpaşa Belediye Başkan Mehmet Kanar’ın koltuğuna ilkokul öğrencisi Mert Kurukaya, Başkan Yardımcısı Ercan Leblebici’nin yerine Tunahan Tunalı ile tüm başkan yardımcıları ve müdürlerin koltuğuna çocuklar geçti.

Makamda çocuk müdürler ile toplantı yaparak mesailerine başlayan başkan ve yardımcısı sonrasında makam arabası ile ilk olarak Mustafakemalpaşa’nın 50 yıllık hayali olan Gençlik Merkezinde, ardından ise ilçe halkının yeni buluşma noktası olacak Millet Bahçesi’nde inceleme yaptı.

Çocuk başkanların heyecanı ve mutluğu, Gençlik Merkezi ve Millet Bahçesi’nin çocuk ve gençlerin yaşamına katacağı yenilikler nedeniyle tavan yaptı.

Çocuklar, Başkan Mehmet Kanar’ın bu özel günde kendilerini özel hissettirmelerinden dolayı teşekkür ederken, Başkan Kanar, dünyanın barış, huzur içerisinde olması içinde olması için çocukların yönetmesi gerektiğini söyledi.

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar sözlerini, '' Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği bu özel günde sizlerle bu makamı paylaşmaktan onur duyuyorum, zamanı geldiğinde umarım gerçek sahipleri olarak sizlere devrederiz koltuklarımızı. Sizler bizim geleceğimiz, sizler bizim umudumuzsunuz. Dünyayı çocuklar yönetsin'' diyerek sonlandırdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.