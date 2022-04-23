Atını, araca bağlayıp götüren sürücüye bin 55 lira ceza

İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)BURSA´da, atını yularıyla hafif ticari araca bağlayıp götüren H.H.B.´ye (60), bin 55 TL idari para cezası kesildi.
Olay, önceki gün Nilüfer ilçesi Akçalar Mahallesi´nde meydana geldi. Balıkçı Yolu Caddesi´nde atını yularıyla kullandığı hafif ticari araca bağlayıp götüren H.H.B.'in o anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Hayvanların sosyal medyadan paylaştığı görüntüler tepki çekti.
Harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, sürücünün H.H.B. olduğunu tespit etti Gözaltına alınan H.H.B.´ye Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından toplam bin 55 TL ceza kesildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.H.B., savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN
2022-04-23 13:56:35
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