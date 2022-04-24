Motosikleti üzerine yatarak kullandı; o anlar kamerada



Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA´da bir sürücü, üzerine yattığı motosikletle trafikte seyretti. Kara yolunda zaman zaman hızını 100 kilometreye çıkaran sürücüyü görenler, o anları cep telefonuyla kaydetti.

Görüntüler İnegöl ilçesi, Bursa-Ankara yolunda kaydedildi. İnegöl´den Bursa istikametine seyir halinde olan kasksız sürücü, motosikletin üzerine yüzüstü yattı. Motosikleti bir süre bu şekilde kullanan ve zaman zaman hızını 100 kilometreye kadar çıkaran sürücüyü görenler o anları görüntüledi.

YAKALANDI

Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından harekete geçen İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, 16 AC 4801 plakalı motosikletin sürücüsünü tespit etti. Yakalanarak, gözaltına alınan motosiklet sürücüsü Kenan D.'ye (22), `Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek´, `Koruyucu kask kullanmamak´, `Trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek´ suçlarından toplam 859 TL cezai işlem uygulandı. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2022-04-24 16:19:06



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