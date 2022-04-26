Gürsulular Ramazan nostaljisiyle salgının etkilerinden kurtuluyor

Gürsulular, özlenen Ramazan etkinlikleriyle salgın sürecinin bunalmışlığından kurtuluyor.

Gürsu Belediyesi’nce düzenlenen Ramazan ayı etkinlikleri, eski Ramazanların havasını Gürsu sokaklarına taşırken, ilçe halkının da pandemi sürecinin etkilerinden kurtulmasını sağlıyor. Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Hepimizin, ‘Nerede o eski Ramazanlar’ diyerek yad ettiğimiz eski zamanlardaki Ramazan coşkusunu ilçemizin her tarafında yaşatmaya çalışıyoruz. İstiyoruz ki çocuklarımız da bizlerin yaşadığı o Ramazanlardaki manevi atmosferin sıcaklığı ve coşkusunu yaşayarak büyüsün. Etkinliklerimize olan yoğun ilgiden de anlıyoruz ki eski Ramazanları özleyenler de nostalji yaşamak heyecanıyla programlarımıza katılıyor. Ramazan’ın manevi duygularımızı canlandıran kendine has havasını hemşehrilerimizle hep birlikte paylaşmanın huzurunu yaşıyoruz. Tüm hemşehrilerimi etkinliklerimize katılarak bu coşkuyu yaşamaya davet ediyorum. Ramazan Ayı’nın ülkemiz ve tüm İslam alemi için barış ve huzur getirmesini temenni ediyorum” dedi.

Gürsu Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü’nce, Gürsu Kent Meydanı ve ilçenin çeşitli noktalarında Ramazan ayına özel düzenlenen programlar Gürsuluların yoğun katılımıyla gerçekleştiriliyor. Gürsulular, Ramazan ayının coşkusunu, ilahi dinletileri, mehteran ve sema gösterileri, Karagöz Hacivat ve sihirbaz, palyaço gösterileri, sokak oyunları etkinlikleri, konferanslar, söyleşiler, tiyatrolar, sinemalar, konserlerle ilçenin birçok noktasında gerçekleştirilen etkinliklerle, Osmanlı macunu, patlamış mısır, pamuk şeker tadlarıyla keyifle yaşayarak eski Ramazanların tadını hissediyor.

Gürsu Belediyesi’nin Ramazan Ayı süresince gerçekleştireceği programların yer aldığı etkinlik takvimine Gürsu Belediyesi sosyal medya hesaplarından ulaşılabilirken, etkinliklere ilişkin detaylı bilgi ise Gürsu Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü’nden alınmaktadır.

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