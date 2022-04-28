Bursalı sporculara milli davet

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Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Berkün Eber Üstündağ ve Serhat Fatih Uzun’a Türk milli takımından davet geldi.

AXA Sigorta Efeler Ligi’nde playoff oynayan ve Spor Toto ile 7.’lik için karşı karşıya gelecek Bursa Büyükşehir Belediyespor’un 2 oyuncusu milli takıma çağrıldı. 1921 Mayıs 2022 tarihlerinde 22 Yaşaltı Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemesi’nde mücadele edecek Türk Milli Takım kadrosunda Bursa Büyükşehir Belediyespor’dan Berkün Eber Üstündağ ve Serhat Fatih Uzun da yer alacak.

Ankara’da oynanacak eleme maçları öncesinde ay yıldızlılar, 5 Mayıs 2022 tarihinde Ankara’da kampa girecek.

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