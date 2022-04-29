Eski ramazanların coşkusu İnegöl'ü yeniden sardı

İnegöl Belediyesi, 11 ayın Sultanı Ramazanı Şerif’i şehrin dört bir yanında düzenlenen etkinliklerle dolu dolu geçirdi. İftarlar, sahurlar, ramazan eğlenceleri, teravih programları, Kuranı Kerim tilavetleri, çay ikramları ve daha pek çok organizasyonla, pandemi sonrası eski ramazanların coşkusu yeniden şehri sardı.

2 yıldır pandemi nedeniyle kısıtlamalarla geçen ramazan ayı, bu yıl yeniden eski günlerine kavuştu. 11 ayın Sultanı Ramazanı Şerif, eskiden olduğu gibi yine kalabalık sofralar, iftarlar buluşmaları, ramazan eğlenceleri ve teravihlerle şenlendi. Camilerin dolduğu, insanların yeniden kucaklaştığı, misafir ağırlayıp davetlere katıldığı ramazanın özlemi, İnegöl Belediyesi’nin 30 gün boyunca düzenlediği organizasyonlarla giderildi. Ramazan ayında iftarlar ve sahur programları, yetim çocuklara ev ziyaretleri, camilerde Kuranı Kerim tilavetleri, ramazan eğlenceleri çerçevesinde müzikli tiyatral gösteri ve 12D sinema gösterimi ile ikramlar, hafta sonları iftar öncesi mahalle şenlikleri ve sokak etkinlikleri ile İnegöl’de ramazan dolu dolu geçti.

Ramazan ayı, İnegöl’de kalabalık iftar sofraları ile bereketlendi. İnegöl Belediyesi tarafından düzenlenen iftarlarda; çocuklar, gençler, polisler, yetimler, şehit ve gazi aileleri ile muhtarlar iftar sofralarında ağırlandı. Ramazan ayının en renkli iftar organizasyonu, çocuklar için düzenlenen Tekne Orucu İftarı oldu. 11 ayın sultanı Ramazanı Şerif’i düzenlediği etkinliklerle dolu dolu yaşatan İnegöl Belediyesi, çocukları da unutmadı. Bir Osmanlı geleneği olan ve bütün gün oruç tutamayan küçük yaştaki çocukların günün sadece bir bölümünü oruçlu geçirmesi anlamına gelen Tekne Orucu, İnegöl Belediyesi tarafından yaşatılmaya devam eden geleneklerimiz arasına girdi. İnegöl Belediyesi tarafından 0610 yaş arası 400 çocuğun katılımıyla tekne orucu iftarı yapıldı. Belediye Spor Salonunda dev bir iftar organizasyonu hazırlandı. Ailelerin tribünlerde, çocukların ise hazırlanan masalarda heyecanla öğlen ezanını beklediği tekne orucu iftarına, Belediye Başkanı Alper Taban da eşi ve çocuklarıyla birlikte katıldı. Öğlen ezanının okunmasıyla birlikte çocuklar hep birlikte oruçlarını açarak iftar yaptılar.

Gençler için de iki ayrı organizasyonla iftar sofraları kuruldu. 1825 yaş arası 400 gencin katılımıyla Gençlik İftarı düzenlendi. Gençlerin talep ve önerilerinin konuşulduğu iftarda, kimi üniversite öğrencisi, kimi mezun, kimi çalışma hayatına atılmış, kimi evlenerek yuva kurmuş, kimi okumak için İnegöl’e gelmiş, kimi üniversite, kimi lise son sınıf öğrencisi 400 genç misafir edildi. Öte yandan, İnegöl Belediyesi Nöbetçi Kitaphanede de yine gençlerle birlikte iftar programı yapıldı.

Çocuk ve gençlik iftarlarının yanı sıra ramazan ayında; şehit ve gazi aileleri başta olmak üzere; yetim çocuklar ve aileleri, Muhtarlar, Polisler ve daha pek çok kesimle iftarlar düzenlendi. Aynı zamanda İnegöl Belediyesi Umuteli Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından İdlip’te bin kişilik yetim iftarı gerçekleştirildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından da İshakpaşa Camii Meydanında 2500 kişilik iftar düzenlendi. İnegöllülerin yoğun ilgi gösterdiği programa, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban da katıldı.

İnegöl’de sadece iftarlar değil, sahur programlarıyla da ramazan ayı buluşmaları devam etti.

İnegöl Belediyesi tarafından ramazan süresince iftar sonrası belediye binası önündeki alanda ücretsiz çay ikramları yapıldı. Vatandaşlar havaların da ısınmaya başladığı gecelerde, İnegöl Belediyesi ikramlarıyla sohbet ederek ramazan gecelerini süsledi.

Hem yetimler günü hem de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olması nedeniyle ramazan ayında yetim çocuklar için özel bir organizasyon yapıldı. Belediye Meclis Üyeleri ile Umuteli Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün belirlediği 105 yetim çocuğun yaşadığı 47 haneye ziyaretler yapıldı. Iftarlık ikramların yapıldığı ziyaretlerde, yetim çocuklara 450 TL’lik giyim yardımı kartları da dağıtıldı.

Ramazan ayının ruhuna uygun programlarla 11 ayın Sultanı Ramazanı Şerif’i kutlayan İnegöl Belediyesi, 7 ayrı camide Kuranı Kerim tilavetleri düzenledi. Birbirinden kıymetli hafızların konuk edildiği programlara ilçe halkının ilgisi yoğun olurken, teravih sonrası cemaate Osmanlı Şerbeti ikramları da yapıldı. Kadir Gecesinde ise OSB camisinde özel bir program düzenlendi.

Belediye Başkanı Alper Taban, ramazan süresince her akşam farklı bir camide teravih namazını eda ederek hem mahalle sakinleriyle bir araya geldi hem de ramazan gecelerini vatandaş sohbetleriyle süsledi. Aynı zamanda her akşam farklı bir camide tatlı ikramları gerçekleştirildi.

İnegöl Belediyesi tarafından beldeden mahalleye dönüşen 4 mahallede ramazan eğlence programları düzenlendi. Müzikli tiyatral gösteri ve 12D sinema gösterimi ile ikramların yer aldığı eğlencelere hem çocuklar hem yetişkinler büyük ilgi gösterdi.

Ramazan süresince Cumartesi ve Pazar günleri ise farklı mahallelerde sokak şenlikleri gerçekleştirildi. Kültür Sanat Otobüsü ile çocuklar için 2’şer saatlik yarışma ve eğlencelerle süslenmiş sokak şenlikleri, ramazan ayına ayrı bir renk kattı.

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